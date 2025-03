Postulator De Gasperiego: był politykiem pełnym pokory

Postulator procesu beatyfikacyjnego Alcide De Gasperiego Paolo Vilotta podkreśla niezwykłą spójność w życiu wiarą oraz pokorę w sprawowaniu funkcji politycznych, które charakteryzowały tego współtwórcę zjednoczonej Europy.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan, ACI Stampa

Polityk, który nie szukał poklasku

W rozmowie z portalem ACI Stampa, Paolo Vilotta podkreśla m.in. „służbę polityce, bez pragnienia poklasku”, która charakteryzowała Alcide de Gasperiego, kandydata na ołtarze. Postulator podkreśla, że wyrazy uznania De Gasperi odnosił do pełnionej przez siebie funkcji, a nie traktował ich jako osobistą zasługę. „To pokazuje, jak wiele było w nim pokory” – mówi.

Budowniczy mostów

Vilotta podkreśla, że, służąc ludziom, włoski polityk i kandydat na ołtarze czerpał inspirację z Ewangelii. „I należy podkreślić, że w tej służbie był przede wszystkim budowniczym mostów. Decyzje polityczne, jakie podejmował, były zawsze decyzjami o wielkiej wartości moralnej: a to wynikało przede wszystkim z jego poczucia moralnej spójności człowieka wiary” – mówi ekspert.

Poruszający zmysł nadziei

Pytany o aktualność cnót, które realizował w swoim życiu De Gasperi, Paolo Vilotta podkreśla, że wszystkie one pozostają aktualne, ponieważ wynikają z Ewangelii, a polityk przeżywał je z „nadzwyczajną spójnością”. Zwraca jednak uwagę na szczególnie poruszający „zmysł nadziei”, zwłaszcza w czasach, gdy nie mógł jeszcze dostrzegać owoców swoich działań politycznych. „Mogło to wynikać jedynie z jego osobistej nadziei pokładanej w Bogu, z zaufania do Niego. – mówi postulator – De Gasperi, to człowiek, który patrzył wertykalnie, by działać horyzontalnie: tak można by podsumować jego biografię”.