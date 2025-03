Obchody 20-lecia istnienia Casa Per Ferie „Hosianum Palace” w Rzymie

Casa Per Ferie „Hosianum Palace” w Rzymie świętuje 20. rocznicę powstania. Jubileuszowe obchody, które rozpoczęły się Mszą św. przy grobie św. Jana Pawła II, były okazją do podsumowania dotychczasowej działalności i dalszych kierunków rozwoju tego miejsca, a także do podziękowania tym, którzy je współtworzą.

Natalia Pieśniewska, Kościół i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie

W sobotę, 1 marca 2025 roku, Casa per Ferie „Hosianum Palace” przy Via dei Polacchi 23 w Rzymie świętował swoje dwudziestolecie. Uroczyste obchody rozpoczęły się poranną Mszą Świętą przy grobie św. Jana Pawła II w Bazylice św. Piotra w Watykanie, która zgromadziła licznych wiernych, w tym Adama Kwiatkowskiego, Ambasadora Rzeczpospolitej Polskiej przy Stolicy Apostolskiej, Magdalenę Trudzik, Wicedyrektor Instytutu Polskiego w Rzymie, pracowników, przyjaciół i gości, którzy przez lata przyczyniali się do rozwoju „Hosianum Palace”.

Jubileusz 20-lecia Hosianum Palace

Dom dla gości z całego świata

Mszy Świętej przewodniczył ks. prałat Paweł Ptasznik, Rektor Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie. W koncelebrze uczestniczyli: ks. prałat Piotr Bajor z watykańskiej Dykasterii ds. Kultury i Edukacji, ks. prałat Dariusz Giers – administrator watykańskiej Fundacji Jana Pawla II, ks. kanonik Mateusz Wójcik, dyrektor Domu Polskiego przy Via Cassia w Rzymie oraz ks. Jacek Staniek SChr – v-ce Kapelan Polakow w diecezji rzymskiej. Homilię wygłosił ks. kan. Tomasz Jarosz, Administrator Kościoła i Hospicjum św. Stanisława BM w Rzymie, zarzadca „Hosianum Palace”. Za oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej odpowiadał chór parafialny „Gaudium Poloniae” pod dyrekcją s. Martyny Proszek.

Jubileusz 20-lecia Hosianum Palace

Wieczorem odbyła się uroczysta gala w Auli św. Jana Pawła II przy via delle Botteghe Oscure 15, podczas której ks. Tomasz Jarosz wręczył nagrody dla najdłużej zatrudnionych pracowników, dziękując za ich lojalność i wieloletnie poświęcenie. Podsumował on również rozwój, zmiany i najważniejsze wydarzenia z życia miejsca, które wraz z upływem lat, zyskało swój niepowtarzalny charakter i stało się prawdziwym domem dla wielu gości z całego świata. Adres przy Via dei Polacchi 23 w sercu Wiecznego Miasta, przyciąga pielgrzymów, którzy pragną nawiedzić święte miejsca, a także turystów, którzy z kolei chcą poczuć magię Rzymu. Wieczór poprowadziła Magdalena Wolińska-Riedi, natomiast o znamienitą oprawę muzyczną zadbały wiolonczelistka Emilia Sługocka oraz pianistka Cistiana Pegoraro.

Wielokulturowa społeczność

Pierwszym powodem, dla którego warto świętować dwudziestolecie Hosianum, jest jego wkład w lokalną społeczność. Hotel zatrudnia 22 pracowników, zarówno Polaków, jak i Włochów, co świadczy o różnorodności i współpracy międzykulturowej. Każdy z pracowników wnosi swoją unikalną perspektywę, co wpływa na jakość obsługi gości. Wspólna praca w międzynarodowym zespole prowadzi do wymiany doświadczeń, a także tworzy dobrą atmosferę, która jest odczuwalna przez odwiedzających.

Jubileusz 20-lecia Hosianum Palace

Nie można również zapomnieć o znaczeniu lokalizacji. „Hosianum Palace” znajduje się w centrum historycznym Rzymu, co czyni go idealnym miejscem dla gości pragnących odkrywać uroki Wiecznego Miasta. W pobliżu znajdują się najważniejsze zabytki, takie jak Koloseum czy Fontanna di Trevi, co sprawia, że goście mogą w łatwy sposób planować swoje wycieczki. Niedaleko też są papieskie bazyliki, a do Watykanu również stąd nie jest bardzo daleko.

„Hosianum Palace” od początku swojego istnienia stawia na jakość usług. Goście mogą liczyć na profesjonalną obsługę, która nie tylko spełnia ich oczekiwania, ale często je przewyższa.

Misja duszpasterska, kulturowa i naukowa

O wyjątkowości Hosianum świadczy również to, że stanowi on integralną część Kościoła i Hospicjum świętego Stanisława BM w Rzymie. Ta świadomość nadaje również sens tej instytucji. Jak podkreślił Administrator, ks. Tomasz Jarosz: - Istniejemy, by tworzyć warunki do realizacji misji Kościoła i Hospicjum, mam tu na myśli szczególnie wymiar duszpasterski, kulturalny i naukowy. (...) W ostatnim czasie, mając na uwadze przyszłość, wykonaliśmy ważne inwestycje – stworzenie biur administracyjnych oraz gruntowną renowację drugiego i trzeciego piętra „Hosianum Palace”.

Jubileusz 20-lecia Hosianum Palace

Gala stanowiła swojego rodzaju ukłon w stronę pracowników i współpracowników zewnętrznych, którzy swoim codziennym zaangażowaniem i ciężką pracą dowodzą, że traktują „Hosianum Palace” jak swój drugi dom: - A jeśli ktoś z Was zastanawia się, dlaczego Hosianum ma taką atmosferę, to może dlatego, że w każdym pokoju znajduje się nie tylko łóżko, ale i odrobina serca! – podsumował ks. Jarosz.