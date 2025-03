O. Faltas: liczba dzieci zabitych w Gazie jest przerażająca

Wznowienie ataków w Strefie Gazy przynosi kolejne ofiary śmiertelne wśród dzieci. Liczba nieletnich, którzy tracą w tej wojnie życie, wciąż rośnie. „Zabijanie niewinnych, którzy nie są w stanie zrobić nikomu krzywdy, to plama, której ludzkość nie będzie w stanie wymazać ze swojej historii” – mówi wikariusz Kustodii Ziemi Świętej.

Vatican News

Ojciec Ibrahim Faltas, który od początku wojny jest zaangażowany we wsparcie dla najmłodszych z Gazy, wyznaje, że „liczba zabitych dzieci jest przerażająca, a ogromny ból budzi myśl o ranach, które wiele z nich, choć przeżyło, będzie nosić na ciele, w sercu i w umyśle przez całe życie”. Franciszkanin podkreśla, że ciągle patrzy na cierpienie rodziców, którzy tracą w tych atakach dziecko, a często nawet kilkoro dzieci.

Porażające dane

Dane dotyczące nieletnich, przedstawione przez palestyńskie ministerstwo zdrowia, są przytłaczające: 15 613 zabitych i 33 900 rannych od początku wojny. Wśród noworodków jest 876 ofiar, a wśród dzieci poniżej 5. roku życia – 4 110. Nie ma jednak danych na temat liczby sierot. O. Faltas podaje, że według szacunków osieroconych zostało ok. 20 tys. dzieci. „Liczba ta jest wysoka i niestety może wzrosnąć, ponieważ nie wiadomo, ile ciał spoczywa w gruzach. Słyszę, że starsze dzieci często opiekują się młodszym rodzeństwem, biorąc na siebie odpowiedzialność dorosłych” – mówi zakonnik.

Od kilku dni, po wznowieniu ataków, rośnie liczba ofiar wśród najmłodszych. Tylko pierwszej nocy zabito ich 130. Informacje docierające z Gazy są niepokojące. O. Ibrahim Faltas podkreśla, że wiadomości o śmierci i zniszczeniach, jakie dochodzą w tych dniach, są jeszcze bardziej poruszające, ponieważ jest to „ważny czas w Ziemi Świętej: dla muzułmanów to miesiąc Ramadanu, a dla chrześcijan to okres Wielkiego Postu. Są to okresy, kiedy ludzie wzajemnie szanują swoje rytuały, liturgie i tradycje”. Wikariusz Kustodii Ziemi Świętej zauważa, że w mediach niewiele mówi się o nasilających się starciach na Zachodnim Brzegu, gdzie wzrosła liczba zabitych, rannych i aresztowanych, a wśród ofiar jest także wiele dzieci.

Wsparcie ludzi na świecie jest kluczowe

„Świat jest pełen współczucia dla dzieci, czuje się odpowiedzialny za zapewnienie im praw, przyszłości i podstawowych potrzeb. Uderza jednak to, że to uczucie nie jest podzielane przez tych, którzy powodują śmierć i cierpienie” – zauważa o. Faltas. Mówi również o pomocy, jakiej Kustodia Ziemi Świętej, wspierana przez Opatrzność i darczyńców, udziela potrzebującym. Kluczowe znaczenie dla służby mieszkańcom ma kolekta odbywająca się co roku w Wielki Piątek. „Mam nadzieję, że w tym roku będzie jeszcze hojniejsza niż w przeszłości” – wyznaje franciszkanin, prosząc także o modlitwę o dar pokoju dla dzieci na całym świecie. „Święte Dzieciątko z Betlejem niech chroni dzieci, wspiera je i strzeże ich uśmiechów!” – dodaje wikariusz Kustodii Ziemi Świętej.