Kryzys humanitarny w Demokratycznej Republice Konga: Caritas Internationalis ostrzega przed eskalacją konfliktu

Organizacja Caritas Internationalis ostrzegła przed pogarszającym się kryzysem humanitarnym i bezpieczeństwa we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga (DRK). W oświadczeniu wydanym na 58. sesję Rady Praw Człowieka ONZ organizacja podkreśliła, że brak natychmiastowej interwencji może doprowadzić do rozprzestrzenienia się konfliktu na cały kraj, a nawet region.

Silas Isenjia (ACI Africa), Tomasz Zielenkiewicz

„Wyrażamy głębokie zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją humanitarną i bezpieczeństwa we wschodniej DRK, która może rozprzestrzenić się na cały kraj i region, jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie działania” – czytamy w oświadczeniu Caritas Internationalis. Sesja Rady Praw Człowieka ONZ rozpoczęła się 24 lutego i potrwa do 4 kwietnia.

Konflikt w DRK, który nasilił się w ostatnich miesiącach, doprowadził do śmierci co najmniej 7 tysięcy osób i wysiedlenia około 600 tysięcy. Rebelianci z ugrupowania M23 (Ruch 23 Marca), wspierani przez Rwandę, przejęli kontrolę nad kluczowymi miastami, w tym stolicą prowincji Wschodniej, Goma, oraz Bukavu, drugim co do wielkości miastem wschodniej części kraju.

„Grabieże dostaw humanitarnych, zamknięcie lotnisk w Goma i Bukavu oraz brak bezpieczeństwa na głównych drogach uniemożliwiają dostęp do pomocy humanitarnej” – podkreślili przedstawiciele Caritas Internationalis. Organizacja zwróciła też uwagę na drastyczne ograniczenie międzynarodowej pomocy. Prowadzi to do braku żywności i dostępu do opieki zdrowotnej.

W regionach dotkniętych przemocą odnotowano znaczący wzrost przypadków przemocy seksualnej, podczas gdy placówki medyczne nie dysponują wystarczającą kadrą, a także zasobami materialnymi i finansowymi, aby zapewnić odpowiednią pomoc ofiarom. „Brak zapasów leków antyretrowirusowych i wsparcia medycznego naraża ofiary na znacznie większe i długotrwałe ryzyko” – zaznaczono w oświadczeniu.

Konflikt ma też destrukcyjny wpływ na edukację. „Młodzi ludzie i dzieci są narażeni na przymusową rekrutację do grup zbrojnych i pozbawieni dostępu do edukacji z powodu długotrwałych zamknięć szkół. To zwiększa ich podatność na wyzysk i przemoc” – ostrzegła Caritas Internationalis.

Mimo tych wyzwań lokalne podmioty, w tym kościoły, robią wszystko by zapewnić niezbędne wsparcie poszkodowanym i działają na rzecz przywrócenia pokoju. Caritas Internationalis wezwała do natychmiastowego, zrównoważonego i nieograniczonego dostępu humanitarnego poprzez otwarcie bezpiecznych korytarzy.

Organizacja podkreśliła również konieczność ochrony osób wewnętrznie przesiedlonych oraz zapewnienia im bezpiecznego powrotu do domów, zgodnie z Konwencją z Kampali. Wśród zaleceń znalazły się też: zapobieganie wyzyskowi i zagwarantowanie dzieciom dostępu do edukacji poprzez ponowne otwarcie szkół w bezpiecznym środowisku.

Caritas Internationalis jest organizacją humanitarną i rozwojową Kościoła katolickiego. Działa za pośrednictwem 164 członków w ponad 200 krajach.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)