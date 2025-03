Kard. Tagle na obchodach stulecia archidiecezji gdańskiej

„To duchowe ubogacenie dla całej naszej wspólnoty” – tak wizytę kardynała Luisa Antonio Tagle w archidiecezji gdańskiej podsumowuje jej pasterz, abp Tadeusz Wojda. Kard.Tagle, proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji przebywał w Polsce od 6 do 9 marca. Filipiński duchowny spotkał się z kapłanami, seminarzystami, świeckimi liderami i wolontariuszami archidiecezji gdańskiej.

Tomasz Zielenkiewicz

Obchody stulecia lokalnego Kościoła

Wizyta filipińskiego purpurata wpisana była w obchody stulecia lokalnego Kościoła. Abp Tadeusz Wojda, metropolita gdański, w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News, podkreślił, że był to intensywny czas rekolekcji dla całej Wspólnoty. Kardynał wygłosił konferencje dla księży w archikatedrze oliwskiej, nauczał również świeckich liderów w kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie. Natomiast w niedzielę w archikatedrze oliwskiej spotkał się z wolontariuszami z okazji Jubileuszu wolontariatu.

Formacja dla kapłanów i świeckich

Abp Wojda podkreślał, że obecność kard. Tagle była okazją do wspólnej modlitwy, nauki oraz poznania przez niego lokalnego Kościoła. „Zaprosiliśmy księdza kardynała do Polski w ramach formacji stałej kapłanów. Poprosiliśmy go, aby wygłosił do księży naszej diecezji trzy konferencje na temat kapłaństwa, nadziei, posługi i jedności oraz pracy w duchu synodalnym” – relacjonował abp Wojda. „Jego sposób mówienia jest bardzo przekonujący i trafiający do serca. Wszystkie konferencje były naprawdę bardzo cenne i bogate w treści”.

W kościele pw. Zesłania Ducha Świętego w Sopocie kardynał przewodniczył Mszy świętej, podczas której wygłosił homilię nawiązującą do Wielkiego Postu. Podkreślił, że przynosi wiernym pozdrowienie od Ojca Świętego i polecił modlitwę za Papieża Franciszka. Przypomniał, że w tym czasie najważniejsze są: pokuta, nawrócenie, odwrócenie się od zła i zwrócenie się w stronę Chrystusa.

Podczas konferencji po Mszy świętej kardynał wygłosił przesłanie do świeckich liderów. „Mówił o ich odpowiedzialności za ewangelizację, podkreślał, że wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za Kościół i głoszenie Dobrej Nowiny, którą pozostawił nam Jezus Chrystus” – opowiedział abp Wojda.

Kard. Tagle spotkał się również z seminarzystami, którym wygłosił homilię na temat potrzeby dobrego przygotowania do kapłaństwa. „Kardynał mówił o budowaniu głębokiej relacji z Jezusem Chrystusem, bo jako kapłani mamy reprezentować Jezusa i przedłużać Jego misję na świecie” – relacjonował abp Wojda. „To spotkanie było bardzo ważne dla naszych przyszłych kapłanów, którzy potrzebują solidnej formacji duchowej” – wskazał.

Msza święta dla wolontariuszy

Ostatniego dnia wizyty kardynał Tagle uczestniczył we Mszy świętej dla świeckich, głównie wolontariuszy Caritasu. „Kardynał w swoim przesłaniu do nich podkreślił, co znaczy być wolontariuszem – nieść nadzieję tym, którzy jej nie mają lub ją stracili” – relacjonował abp Wojda. „Podawał wiele przykładów ze swojego doświadczenia, swoich podróży i osobistych kontaktów. Mówił, że jako chrześcijanie jesteśmy tymi, którzy niosą nadzieję i dzielą się nią z innymi” - wskazał.

Abp Wojda wyraził ogromną wdzięczność za wizytę kardynała Tagle w archidiecezji gdańskiej. „Jestem ogromnie wdzięczny księdzu kardynałowi za ten pobyt tutaj, za wygłoszone homilie, konferencje, za wszelką pomoc duchową i nie tylko, którą otrzymaliśmy w czasie tych dni” – powiedział.

Przesłanie o jedności Kościoła

Metropolita gdański podkreślił, że wizyta kard. Tagle była okazją do przypomnienia o jedności Kościoła. „Choć jesteśmy Kościołem w różnych krajach, choć należymy do różnych kultur i mentalności, to spotykamy się właśnie w Kościele, bo łączy nas Ewangelia, łączy Jezus Chrystus, bo łączy nas ta sama nadzieja” – zaznaczył abp Wojda. „Czujemy się rzeczywiście tą samą wspólnotą zgromadzoną wokół Jezusa Chrystusa, w której wzajemnie sobie pomagamy” - dodał.

Obchody jubileuszu 100-lecia archidiecezji gdańskiej rozpoczęły się 29 grudnia 2024 r. i potrwają rok. Centralnym punktem będzie odpust 11 maja 2025 r., Tydzień Patrona (św. Wojciecha) - od 11 do 17 maja 2025, a także przypadająca 30 grudnia br. setna rocznica powstania diecezji gdańskiej.

Luis Antonio Tagle urodził się w 1957 r. W 2019 r. papież przeniósł go na urząd prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Zastąpił na tym stanowisku kard. Fernando Filoniego. 22 lutego 2020 r. został mianowany członkiem zarządu administracji dóbr Stolicy Apostolskiej, a także 9 VI 2021 członkiem w Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich oraz Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów - 1 VI 2022 r.

W wyniku reformy Kurii Rzymskiej 5 czerwca 2022 r. kard. Tagle przestał być prefektem Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, która została zniesiona i połączona z Papieską Radą ds. Nowej Ewangelizacji, tworząc Dykasterię ds. Ewangelizacji. W konsekwencji dotychczasowi szefowie tych urzędów stali się pro-prefektami.

