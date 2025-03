Jednoczył ludzi pod każdą szerokością geograficzną

Naukowcy z Polski i zagranicy, przedstawiciele papieskich instytucji i setki młodych ludzi zgromadziły się na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II. Okazją do spotkania jest „Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Edukacyjna: Dar i nadzieja w 20. rocznicę odejścia św. Jana Pawła II". Sympozjum ma charakter dwudniowy i towarzyszy mu wiele dodatkowych wydarzeń, w tym wernisaż wystawy papieskiej.

Monika Stojowska - KUL

Przesłanie dla młodzieży



Podczas otwarcia sympozjum, rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski przypomniał, że 70 lat temu w mury lubelskiego uniwersytetu wkroczył Karol Wojtyła. 24 lata później zamienił katedrę etyki na katedrę św. Piotra. Był obecny w ówczesnym i współczesnym świecie zabierając głos we wszystkich dziedzinach życia. - Punktem wyjścia była dla niego niezmiennie godność osoby ludzkiej - podkreślił ks. prof. Mirosław Kalinowski. Rektor KUL zwracając się do młodzieży zaznaczył, że Jan Paweł II choć jest postacią historyczną, to nadal aktualne jest jego przesłanie do młodych: Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.



Głos zabrał również Wielki Kanclerz KUL abp Stanisław Budzik. - Jan Paweł II jednoczył cały świat, ludzi pod każdą szerokością geograficzną. W chwili jego śmierci Polska, Filipiny, obie Ameryki razem. Wszyscy modlili się, trzymali różańce w ręku. Jutro udaję się do Rzymu, będę przy naszym Ojcu Świętym, przy Jego grobie - mówił abp Budzik.



Dyrektor Instytut Jana Pawła II KUL ks. prof. Marek Słomka zwrócił uwagę na bardzo liczną obecność młodzieży i gotowość oraz otwartość ośrodka KUL na popularyzację i rozpowszechnianie dziedzictwa Jana Pawła II.



Pisał Jego myśli



Szczególnie ważny wydźwięk miało świadectwo ks. prałata dr. Pawła Ptasznika, przewodniczącego Rady Administracyjnej Watykańskiej Fundacji Jana Pawła II. Był on towarzyszem Jana Pawła II w ostatnich dziesięciu latach życia, spisywał dyktowane przez niego treści, gdy po upadku Jan Paweł II nie mógł samodzielnie pisać. To ks. Pawłowi i kardynałowi Ratzingerowi 2 kwietnia 2005 roku papież Polak udzielił ostatniego błogosławieństwa.

Ks. dr Paweł Ptasznik opowiedział o tym jak wyglądał dzień Ojca Świętego. Składały się na niego modlitwa, praca, spotkania z ludźmi. - Był dla mnie jak Ojciec. Zawsze spotkania budziły respekt, ale on miał w sobie prostotę, wrażliwość i pełną ciepła życzliwość. Modlił się i medytował bardzo dużo, już od godziny piątej rano. Dzień kończył modlitwą o godzinie 23 - mówił ks. dr Paweł Ptasznik.

Czasem odpoczynku Ojca Świętego były wtorki. Spędzał je w towarzystwie przyrody.



Teatr, debata i nagrody



Sympozjum było też przestrzenią dla młodych, zwycięzców ogólnopolskiego konkursu literacko-plastyczno-multimedialnego „Testament dla pokoleń”. Uczniowie z Zespołu Szkół nr 5 w Lublinie wystawili spektakl teatralny, a licealiści z III Liceum im. Unii Lubelskiej i XXI LO im. św. Stanisława Kostki uczestniczyli w debacie oxfordzkiej.



Podróż w czasie



Pierwszego dnia sympozjum otwarta została również wystawa papieska: „...mocni mocą nadziei. Dziedzictwo myśli św. Jana Pawła II w KUL". Na wyjątkową ekspozycję prezentowaną w atrium Kolegium Norwidianum składają się fotografie, indeksy, pamiątki przekazane przez prywatne osoby. Jedną z nich jest psycholog, filozof, etyk prof. Adam Biela, który tak wspomina osobisty kontakt z Wojtyłą: - Byłem jego studentem, w latach kiedy on tu dopiero przyjechał. Wybrałem sobie seminarium u Wojtyły i przyznam, że było ciekawie i pomysłowo - dzielił się wspomnieniami prof. Biela, który na potrzeby wystawy przekazał indeks.

Wyróżnione 31/03/2025 Abp Szewczuk: liczymy na modlitwę Jana Pawła II, papieża ukraińskiej suwerenności Ukraińcy pamiętają Jana Pawła II jako papieża ukraińskiej suwerenności, jedynego papieża w historii, który przemawiał do naszego narodu po ukraińsku – powiedział abp Światosław ...

Obrady sympozjum podzielone zostały na sesje: dla młodzieży, „Wyrażam radość, że Lublin żyje”, wykłady gości z zagranicy oraz sesję historyczno-naukową „Osoba i czyn. Wczoraj i dziś”.

Podczas wydarzenia odbyła się też promocja polskiego wydania książki „La meta è la felicità” (Celem jest szczęście), do której przedmowę napisał Papież Franciszek. „Nie można w pełni zrozumieć św. Jana Pawła II bez poznania Karola Wojtyły (...) W dzisiejszym, pełnym niepokoju i nieprzewidywalności świecie, szczególnie potrzebujemy jego przykładu i ojcostwa” – pisze Ojciec Święty. Publikacja zawiera zbiór myśli Karola Wojtyły. Prawie wszystkie zostały opublikowane po raz pierwszy w języku włoskim. Polska wersja, która ukaże się nakładem Wydawnictwa KUL, będzie opatrzona również zdjęciami. „Jestem przekonany, że wraz z tą książką nasz profesor stanie się bliski czytelnikom, podobnie jak był bliski swoim studentom i kolegom z naszego uniwersytetu” – pisze we wprowadzeniu ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL, uczelni, której wykładowcą był przez lata Karol Wojtyła.



Odznaczenia



Podczas konferencji Medalem Signum Universitatis uhonorowany został ks. dr Paweł Ptasznik. Medal Jubileuszowy 100-lecia KUL rektor wręczył dyrektorowi Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie ks. dr. hab. Andrzejowi Dobrzyńskiemu, dyrektorowi Domu Fundacji Jana Pawła II w Lublinie ks. Janowi Strzałce oraz wicedyrektorowi ks. dr. Robertowi Ptakowi oraz dyrektorom lubelskich szkół zaangażowanym w rozpowszechnianie myśli Jana Pawła II.