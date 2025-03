Francja: wychowanie seksualne łamie prawo - wniosek o jego wycofanie ze szkół

Program wychowania seksualnego we Francji jest niezgodny z prawem, uważają Stowarzyszenie Obrony Praw Dzieci Juristes pour l’enfance oraz Syndykat Rodzin. Zaskarżyły one ogłoszony w ubiegłym miesiącu nowy program wychowania seksualnego do Rady Stanu, która jest we Francji najwyższym organem sądownictwa administracyjnego. „Jesteśmy pewni, że program ten zostanie odrzucony, jeśli sędzia zweryfikuje jego zgodność z prawem” – mówi Matthieu Le Tourneur ze stowarzyszenia Juristes pour l’enfance.

Krzysztof Bronk - Watykan

Rozmawiając z tygodnikiem Famille Chrétienne podkreśla on, że program wychowania seksualnego nie szanuje prywatności i życia rodzinnego.

Państwo ingeruje w prywatność uczniów

Zachęca się w nim uczniów do mówienia o swoim życiu, rodzinie, uczuciach czy orientacji seksualnej. Tymczasem są to ich prywatne sprawy i państwo nie ma prawa w to ingerować. Jest to podstawowa zasada chroniona w przez Deklarację Praw Człowieka i kodeks cywilny – mówi Le Tourneur.

Niebezpieczeństwo nowych zranień

Zdaniem obrońców praw dziecka wychowanie seksualne w przeforsowanej przez rząd formie może być też szkodliwe dla zdrowia uczniów. Nie jest bowiem w dostatecznej mierze dostosowane do indywidualnych potrzeb nieletnich, wynikających z ich wieku i stopnia dojrzałości. Szczególnie rażące jest zachęcanie uczniów, by opowiadali o doświadczeniach przemocy seksualnej. Stawia ich to w niekomfortowej sytuacji i może sprawić, że ponownie zostaną zranieni – wyjaśnia Le Tourneur.

Rząd nie respektuje prymatu rodziców

Zauważa on, że mający obowiązywać od nowego roku szkolnego program podważa też wychowawczy prymat rodziców, którzy są pierwszymi wychowawcami dziecka. We Francji jest to usankcjonowane kodeksem cywilnym. Edukacja szkolna powinna uzupełniać, a nie nadzorować pracę rodziców.

Dużo zastrzeżeń

Nowy program edukacji w zakresie życia emocjonalnego, relacyjnego i seksualnego został ogłoszony przez ministerstwo edukacji 6 lutego. Ma obowiązywać od początku nowego roku szkolnego na wszystkich poziomach edukacji, od przedszkoli po licea. Zdaniem krytyków jest głęboko przeniknięty ideologią gender, zaszczepia w dzieciach wątpliwości co do ich tożsamości i lekceważy rolę rodziców.

Wychowanie seksualne musi być neutralne

Zdaniem Stowarzyszenia Obrony Praw Dzieci Juristes pour l’enfance wychowanie seksualne jest niezbędne, zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę znaczenie sieci społecznościowych, pornografii i przemocy seksualnej. Społeczeństwo musi potwierdzić wspólne wartości, których chce bronić. Ale jeśli ma się to osiągnąć przez wspólną edukację, trzeba zabiegać o zachowanie neutralności. Trzeba też wyraźnie przypomnieć o obowiązywaniu pewnych zakazów dotyczących choćby kazirodztwa, stosunków między dorosłymi i nieletnimi, pornografii. W oficjalnym programie jest to w dużej mierze nieobecne – dodaje Le Tourneur.