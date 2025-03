Cięcia w wydatkach na pomoc zagraniczną dotykają najuboższe dzieci na świecie

Organizacja Save the Children alarmuje, że cięcia w amerykańskiej pomocy dla organizacji pozarządowych stawiają w bardzo trudnej sytuacji organizacje niosące pomoc najbardziej bezbronnym – dzieciom z krajów najbiedniejszych.

Wojciech Rogacin - Watykan

W Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, Europie i na Bliskim Wschodzie ponad 40 krajów zostało dotkniętych nagłym wstrzymaniem pomocy zagranicznej przez rząd USA dla organizacji humanitarnych. Jak przekonuje organizacja zajmująca się ochroną dzieci, Save the Children, cięcia te stanowią realne zagrożenie dla programów zdrowotnych, żywieniowych i edukacyjnych dla milionów dzieci na świecie. Organizacja spodziewa się również, że spowoduje to utratę tysięcy miejsc pracy dla pracowników organizacji pomocowych.

Zrobić wsystko, by zapewnić dzieciom przyszłość

Według Save the Children cięcia dotkną od 8 do 12 milionów osób, które korzystają z jej projektów, podczas gdy około jedno na 11 dzieci na całym świecie potrzebuje pomocy humanitarnej. „W tym trudnym czasie, jako wiodąca na świecie niezależna organizacja zajmująca się prawami dzieci, musimy i pozostaniemy odporni i zdeterminowani, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zapewnić najmłodszym lepszą przyszłość” – głosi oświadczenie organizacji.

Matka dziewięciorga dzieci straci pieniądze na jedzenie

Jako przykład organizacja podaje sytuację rodzin w Afryce. W Somalii rodziny w niektórych społecznościach pogrążają się w kryzysie głodu, ponieważ nie mogą już liczyć na wsparcie ekonomiczne. Amina, matka dziewięciorga dzieci, otrzymywała 90 dolarów miesięcznie na jedzenie i edukację i mówi, że zmieniło to życie jej rodziny. „Bez tego wsparcia nie możemy sobie pozwolić na wysłanie naszych dzieci do szkoły, a postawienie jedzenia na stole znów stało się trudne. Mój mąż stara się jak może, opiekuje się naszymi kozami i zbiera wodę, ale znalezienie pracy tutaj jest prawie niemożliwe. Susza pogorszyła sytuację, a nasz inwentarz się kurczy” – powiedziała.

Trzeba będzie zamknąć wiele projetków

W obliczu niedoboru funduszy organizacja Save the Children, która działa w około 115 krajach, ogłosiła szereg działań mających na celu obniżenie kosztów. Organizacja poszukuje również innych źródeł finansowania, aby kontynuować ratowanie życia dzieci.

Pomimo tego władze organizacji szacują, że niedobór funduszy wpłynie na 2300 współpracowników w lokalnych biurach na całym świecie. Ponadto operacje na Sri Lance, w Polsce, Brazylii, Gruzji i Liberii zostaną zamknięte, a współpraca z dotkniętymi organizacjami partnerskimi będzie musiała zostać natychmiast zakończona. Organizacja będzie musiała dokonać znacznych redukcji w globalnym zespole.

Nie można pozwolić, by dzieci umierały

„Dziś, gdy potrzeby humanitarne są na rekordowo wysokim poziomie, cięcia w finansowaniu narażają życie i przyszłość dzieci. To bolesne, że musimy zamknąć nasze programy, z których wiele ma kluczowe znaczenie” – powiedziała Inger Ashing, CEO Save the Children International. „Świat ma zasoby, aby chronić i wspierać dzieci, a mimo to są one pozostawiane same sobie, ich prawa są ignorowane, a ich przyszłość jest zagrożona. To brak odpowiedzialności ze strony rządzących i moralna porażka nas wszystkich. Każde dziecko zasługuje na przyszłość. Nie możemy pozwolić, by umierały na naszych oczach” - podsumowała Inger Ashing.

Nie tylko amerykańska administracja tnie programy pomocowe, ale także inne rządy. Ostatnio zrobił to rząd Wielkiej Brytanii.

Zamrożona pomoc

Blokada finansowania spowodowała już, że wiele już zamówionych towarów utknęło w magazynach, na ciężarówkach i u dostawców. To ponad 14,5 miliona dolarów pomocy, której nie można wydać nawet na obszarach, gdzie ogłoszono klęskę głodu. Rodzice dzieci cierpiących z braku pożywienia w Mozambiku skarżą się działaczom organizacji pomocowych: „Wygląda to na ponuryżart, że produkty są, ale nie możemy ich otrzymać” – mówią.