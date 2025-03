Kard. Karol Wojtyła

ŚWIAT

Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało gotową do wydruku wystawę o młodości Karola Wojtyły

Wystawa „Karol Wojtyła – Inspiracje”, przygotowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II, to próba pokazania papieża Polaka jako osoby bliskiej, a nie pomnikowej postaci. Ekspozycja, dostępna w formule „ready to print”, jest gotowa do pobrania, wydrukowania i prezentowania w szkołach, parafiach czy innych instytucjach.

Tomasz Zielenkiewicz „Wystawa zaprojektowana jest przede wszystkim z myślą o młodym użytkowniku. Myśląc o ludziach, którzy na co dzień żyją w świecie pełnym obrazów, wiedzieliśmy, że ta wizualna część musi być bardzo dopracowana" – mówi Alicja Sobiepańska, autorka koncepcji graficznej wystawy. Artystka, absolwentka warszawskiej ASP i była stypendystka Centrum Myśli Jana Pawła II, podkreśla, że kluczowe było odejście od klasycznych infografik. „Postawiliśmy na bardziej plakatowe rozwiązania, które mają przyciągać oko i łapać uwagę młodego człowieka już w momencie, gdy przechodzi obok plakatu, zanim jeszcze zdąży przeczytać jakąkolwiek treść" – tłumaczy Sobiepańska. Aby nie rezygnować z merytorycznej warstwy, twórcy postawili na kody QR. „Pozwalają one na wejście w interakcję z plakatem, zgłębienie tematu, jeśli dana wartość czy obraz zainteresuje odbiorcę" – wyjaśnia artystka. Dzięki temu – jak dodaje – wystawa łączy nowoczesną formę z głębokim przesłaniem. Wystawa koncentruje się na młodości Karola Wojtyły, pokazując jego mniej znaną stronę. „Zdecydowaliśmy się na wykorzystanie zdjęć młodego Karola Wojtyły, aby pokazać ten mniej znany etap jego życia. Zdjęcia ukazane są w formie kolażu, aby nadać im więcej treści" – mówi Sobiepańska. Fotografiom towarzyszą graficzne reprezentacje wartości, które są esencją wystawy. „Każda wartość została ukazana w bardzo prosty sposób, aby była rozpoznawalna jako obraz sam w sobie" – dodaje. Projekt wyróżnia się również nowoczesną kolorystyką. „Postawiliśmy na wyraziste, modne kolory, które nie tylko przyciągają uwagę, ale także dobrze prezentują się w mediach społecznościowych" – mówi artystka. Dzięki temu wystawa jest nie tylko atrakcyjna wizualnie, ale także dostosowana do współczesnych trendów. Wystawa „Karol Wojtyła – Inspiracje" zbudowana jest wokół fundamentalnych pytań, które stawiają sobie młodzi ludzie, a które bliskie były też Janowi Pawłowi II. „Przedstawiamy go jako człowieka, który poszukiwał odpowiedzi, miał swoje dylematy, dzielił się doświadczeniami" – czytamy w opisie wystawy. Osią narracji są uniwersalne wartości, o których papież mówił na różnych etapach swojego życia. „Mam nadzieję, że stworzyliśmy wystawę, która z jednej strony jest nowoczesna, ale z drugiej – ponadczasowa" – podsumowuje Sobiepańska. Wystawa, dostępna w formule „ready to print". Więcej informacji na temat wystawy oraz możliwość jej pobrania można znaleźć na stronie internetowej Centrum Myśli Jana Pawła II: https://www.centrumjp2.pl/karol-wojtyla-inspiracje-wystawa/. (Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)