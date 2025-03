Był darem, jest nadzieją - międzynarodowe sympozjum o Janie Pawle II na KUL

Wszechstronność Jana Pawła II: filozofa, etyka, nauczyciela akademickiego, wreszcie biskupa, kardynała i Ojca Świętego przywołają eksperci z Polski i zagranicy podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Edukacyjnej „Dar i nadzieja. W 20. rocznicę odejścia św. Jana Pawła II”, która odbędzie się na KUL w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2025 r.

Monika Stojowska - KUL​

Wśród gości znajdą się m.in. prof. Rocco Buttiglione z Pontifical Academy of Social Sciences, prof. Giovanni Salmeri z University of Rome Tor Vergata, prof. Adam Potkay z The College of William and Mary, Williamsburg, prof. Jacek Popiel, b. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ks. prof. Robert Woźniak, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, prof. Marcin Tadeusz Łukaszewski, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, ks. dr hab. Andrzej Dobrzyński, Dyrektor Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie oraz ks. prałat dr Paweł Ptasznik, Przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II, który był jednym z najbliższych współpracowników papieża Polaka.

Sympozjum otworzy rektor KUL, ks. prof. Mirosław Kalinowski. „KUL będzie tym miejscem w Polsce, gdzie odbędzie się jedna z większych i tak różnorodnych tematycznie konferencji. Obecność znaczących gości oraz program międzypokoleniowy i bardzo przekrojowy wskazuje na skalę przedsięwzięcia" - podkreśla ks. prof. Kalinowski. „Serdecznie zapraszam" - dodaje rektor.

Przygotowania wydarzenia podjął się w dużej mierze Ośrodek Badań nad Myślą Jana Pawła II KUL „Instytut Jana Pawła II KUL”. Ważną częścią konferencji jest finał ogólnopolskiego konkursu literacko-plastyczno-multimedialnego „Testament dla pokoleń”. „Młodzież z lubelskich szkół, a także z całej Polski odpowiedziała na nasze zaproszenie. Mamy ponad sto prac, będących wyrazem postrzegania św. Jana Pawła II przez nastolatków, którzy osobiście papieża nie poznali. Znają go z mediów czy z przekazów rodzinnych, ale właśnie na pielęgnowaniu międzypokoleniowych więzi zależy nam jako organizatorom konkursu" - mówi dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL, ks. prof. Marek Słomka.

Obrady sympozjum podzielone zostały na sesje: dla młodzieży, „Wyrażam radość, że Lublin żyje”, wykłady gości z zagranicy oraz sesję historyczno-naukową „Osoba i czyn. Wczoraj i dziś”. Ich uczestnikami będą eksperci, badacze życia, twórczości i pontyfikatu Jana Pawła II.

Wydarzeniami towarzyszącymi będą: obrady Forum Instytucji Papieskich, warsztaty pisania ikon przeznaczone m.in. dla osób z niepełnosprawnością, wystawa prac plastycznych ogólnopolskiego konkursu „Testament dla pokoleń”, zwiedzanie miejsc związanych z pobytem Karola Wojtyły /Jana Pawła II w Lublinie oraz wystawa Biblioteki Uniwersyteckiej, Akademii Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL, „...mocni mocą nadziei. Dziedzictwo myśli św. Jana Pawła II w KUL".

W trakcie wydarzenia odbędzie się też promocja polskiego wydania książki „La meta è la felicità” (Celem jest szczęście), do której przedmowę napisał Papież Franciszek. „Nie można w pełni zrozumieć św. Jana Pawła II bez poznania Karola Wojtyły (...) W dzisiejszym, pełnym niepokoju i nieprzewidywalności świecie, szczególnie potrzebujemy jego przykładu i ojcostwa” – pisze Ojciec Święty. Publikacja zawiera zbiór myśli Karola Wojtyły. Prawie wszystkie zostały opublikowane po raz pierwszy w języku włoskim. Polska wersja, która ukaże się nakładem Wydawnictwa KUL, będzie opatrzona również zdjęciami. „Jestem przekonany, że wraz z tą książką nasz profesor stanie się bliski czytelnikom, podobnie jak był bliski swoim studentom i kolegom z naszego uniwersytetu” – pisze we wprowadzeniu ks. prof. Mirosław Kalinowski, rektor KUL, uczelni, której wykładowcą był przez lata Karol Wojtyła.

Program: instytut-jp2.pl/dar-i-nadzieja-w-20-rocznice-odejscia-sw-jana-pawla-ii-program/

Był darem, jest nadzieją - międzynarodowe sympozjum o Janie Pawle II na KUL