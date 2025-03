Abp. Szewczuk: Konieczna pomoc socjalna ofiarom wojny na Ukrainie

Co trzeci Ukrainiec potrzebuje pilnej pomocy humanitarnej. Konieczne jest objęcie wielu osób pomocą socjalną. Potrzeba opieki nad przesiedlonymi, weteranami wojny – alarmuje abp Światosław Szewczuk, zwierzchnik ukraińskiego Kościoła greckokatolickiego.

Wojciech Rogacin – Watykan

W cotygodniowym przesłaniu abp Szewczuk wyraził wdzięczność Bogu za podejmowane wysiłki na rzecz zaprowadzenia pokoju na Ukrainie, przypominając, że pomimo trwających negocjacji rosyjski najeźdźca nadal prowadzi bezlitosne naloty i ostrzał ukraińskich miast. „I znowu płoną nasze spokojne miasta i wioski” – ubolewa arcybiskup, dziękując siłom zbrojnym Ukrainy za ofiarne odpieranie ataków.

Promienie światła i wsparcie od innych

Partiarcha wyraził też wdzięczność za „promienie światła”, jakie Bóg przekazał Ukrainie w minionych dniach. Chodzi o wielką wymianę jeńców wojennych. Z rosyjskiej niewoli do domó powróciło niemal 200 ukraińskich żołnierzy. „Dziękujemy Bogu za każde uratowane życie. Przytulamy naszych bohaterów, ich krewnych, którzy witali swoich bliskich ze łzami radości” – mówi abp. Szewczuk.

Podziękował również za wsparcie humanitarne i modlitewne ze strony wiernych z innych krajów. „Doświadczyliśmy dwóch ważnych oznak solidarności z naszym Kościołem i Ukraińcami od katolików ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i z Francji. W szczególności przyjęliśmy dostojnych gości ze Stanów Zjednoczonych, którzy przekazali nam pozdrowienia od Amerykanów. Słyszeliśmy od biskupa Geralda Winke, prowadzącego Biuro Pomocy Kościołowi w Europie Wschodniej i Środkowej, że amerykańscy katolicy wspierają, kochają i modlą się za nas” – informuje arcybiskup.

„Odwiedziła nas delegacja organizacji "L’Oeuvre d’Orient" z Francji, która dziś bardzo pomaga, zwłaszcza w sferze humanitarnej i edukacyjnej, aby umożliwić nam odpowiednie reagowanie na wyzwania wojny w tych trudnych wymiarach naszego życia” – dodaje abp Szewczuk.

Pokój oparty na prawdzie i sprawiedliwości

Przypomina w swoim przesłaniu, że trwają rozmowy na najwyższym poziomie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi Ameryki, Ukrainą i Rosją, mające na celu zakończenie działań wojennych. Duchowny podziękował wszystkim za te wysiłki, wyraził jednocześnie przekonanie, że długotrwały pokój można osiągnąć jedynie poprzez przestrzeganie zasad sprawiedliwości.

„Prawda i sprawiedliwość w poszukiwaniu pokoju nie są abstrakcyjnymi koncepcjami. One, jak dwa skrzydła, pomagają znaleźć równowagę, aby dalej iść tą drogą budowania pokoju. Prawda, bez której rozejm lub zawieszenie wojny jest niemożliwe, jest taka, że Ukraina jest ofiarą tej agresji, a rosyjski okupant jest przestępcą, i że nie da się postawić i chronić ich interesów na tym samym poziomie” – przekonuje abp. Szewczuk.

„A sprawiedliwość polega na tym, że formuła pokoju polega na powstrzymaniu przestępcy i ochronie ofiary. Bez przestrzegania tych podstawowych zasad nie da się szukać sprawiedliwego pokoju” – dodaje hierarcha.

Kryzys humanitarny

Duchowny poinformował także, że w ubiegłym tygodniu w Domu Patriarchy w Kijowie odbyło się spotkanie Forum Służb Społecznych ukraińskiego Kościoła, które zgromadziło organizacje bezpośrednio służące ofiarom wojny, aby przedyskutować, jakie nowe wyzwania pojawiają się w dziedzinie humanitarnej i znaleźć sposoby zaradzenia im.

Przypomina, że według ONZ dzisiaj co trzeci Ukrainiec w swojej ojczyźnie potrzebuje pomocy humanitarnej. „Mamy nadzieję, że będziemy mogli służyć takim ludziom. Jednak to nie wystarczy. Konieczne jest przejście od bieżącej pomocy humanitarnej do ochrony socjalnej osób dotkniętych wojną” – mówi arcybiskup. Dodaje, że organizacje takie jak Caritas Ukrainy, Mądra Sprawa, Rycerze Kolumba, Ukraińska Platforma Edukacyjna i instytucje publiczne skupiają swoją uwagę na tym, by uzdrowić również społeczność Ukrainy, w tym przesiedleńcó, weteranów wojennych.

„Dziękując tym, którzy nam pomagają, staramy się coraz skuteczniej służyć w sferze społecznej i humanitarnej potrzebującym” – podsumowuje arcybiskup, błogosławiąc Ukrainie i prosząc Boga o pokój dla tego kraju.