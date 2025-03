28 i 29 marca w sklepach kolejna zbiórka żywności Caritas „Tak. Pomagam!”

Przed świętami widok wolontariuszy Caritas w sklepach to już tradycja. W piątek i sobotę 28 i 29 marca w 2 tys. sklepów największych sieci handlowych i lokalnych w Polsce odbędzie się już 26. ogólnopolska zbiórka żywności „Tak. Pomagam!” Weźmie w niej udział ponad 21 tys. wolontariuszy.

Tomasz Zielenkiewicz

Gdy spotkamy w sklepie wolontariuszy Caritas, otwiera się łatwa droga, by pomóc potrzebującym. Wkładając do koszy Caritas produkty żywnościowe przekazujemy je za pośrednictwem organizacji 60 tysiącom beneficjentów. Zbierane będą produkty długoterminowe tj. kasza, makaron, cukier, mąka, oliwa, konserwy, kawa, herbata, ale także świąteczne słodkości, powidła, miód, orzechy, bakalie.

„Gdy jako wolontariusze docieramy do takich osób, jesteśmy bardzo wzruszeni. Druga strona również odbierają te produkty z wielkim uśmiechem, tak naprawdę dają nam ten uśmiech za tę paczkę. Rozpakowując taką paczkę, planują posiłki na najbliższe dni, najbliższe tygodnie. Są to produkty z długim terminem przydatności do spożycia, więc można to sobie zaplanować. Już myślą o tym, co będą przygotowywać, jak rozplanować budżet domowy na poszczególne miesiące” – opowiada Żaneta Żebrowska-Rosa, koordynator rozliczeń programów żywnościowych w Caritas Polski.

Akcję „Tak. Pomagam!” Caritas dwa razy w roku - przed Wielkanocą i przed Bożym Narodzeniem. Magdalena Masiak koordynatorka ds. kampanii krajowych Caritas Polska podkreśla, że pomoc potrzebna jest z roku na rok coraz większej liczbie osób. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, około 2,5 mln Polaków żyje w skrajnym ubóstwie, a w tej grupie znajduje się blisko 430 tys. seniorów. Wielu z nich co miesiąc musi wybierać między podstawowymi produktami spożywczymi a kupnem leków.

W 25 odsłonach akcji zebrano do tej pory w sumie ponad 8 300 ton żywności, którą przekazano do około 1,5 mln osób w trudnej sytuacji życiowej. Z paczek żywnościowych i posiłków korzysta łącznie korzysta około 60 tys. beneficjentów – głównie seniorzy, rodziny wielodzietne, osoby chore czy doświadczające bezdomności.

W zbiórce żywności uczestniczy 2 tys. sklepów - dużych sieci handlowych, takich jak Biedronka, Lidl, Netto, Selgros, Carrefour, Kaufland, bi1 czy Auchan oraz sieci lokalnych. Zbiórkę wspiera 38 Caritas diecezjalnych.

W ramach zbiórki można także przekazać darowiznę finansową BLIKIEM lub przelewem, która zostanie przeznaczona na obiady dla seniorów.

Caritas jest największą organizacją dobroczynną w Polsce. Pomaga setkom tysięcy potrzebujących w kraju i za granicą. Struktura Caritas w Polsce składa się z Caritas Polska, która pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych, oraz z 44 Caritas diecezjalnych, które niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym na terenie danej diecezji.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)