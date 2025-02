W Rzymie zaprezentowano polski film o dramacie ukraińskich cywili

W trzecią rocznicę pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę, ambasadorowie Polski i Ukrainy przy Stolicy Apostolskiej zorganizowali w Rzymie pokaz filmu pt. „Ludzie”. Polska produkcja w reżyserii Macieja Ślesickiego i Filipa Hilleslanda ukazuje dramat ukraińskich cywili, cierpiących wskutek wojny. Pokazuje też gotowość Polaków do niesienia pomocy umęczonemu narodowi.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Filmowe spotkanie zostało zorganizowane w rzymskim kinie Casa del Cinema w parku Villa Borghese 24 lutego. Na prośbę Ambasadora Polski przy Stolicy Apostolskiej Adama Kwiatkowskiego, zebrani rozpoczęli je minutą ciszy dla uczczenia ofiar wojny.

Jak najszerzej głosić prawdę

Zwracając się następnie do zebranych, przedstawieli korpusu dyplomatycznego akredytowanego przy Stolicy Apostolskiej i członków polskiej i ukraińskiej wspólnoty w Rzymie i Watykanie, Ambasador Kwiatkowski przypomniał o stałym wsparciu Polski dla walczącej, bohaterskiej Ukrainy. „Niech ta rocznica skłoni nas do refleksji. Warto się zatrzymać i zastanowić, czy jest coś, co jeszcze można zrobić dla tych, który bronią Ukrainy przed agresją, złem, nienawiścią. Co można zrobić dzisiaj, co jutro, a co w dalszej przyszłości – mówił – Niech ten film, obok silnych emocji, wzbudzi również zobowiązanie, by docierać z prawdą o skutkach rosyjskiej agresji do jak najszerszych kręgów odbiorców.”

Wojna oczami kobiet

Ambasador Ukrainy przy Watykanie Andrij Jurasz, który, wspólnie z szefem polskiej placówki dyplomatycznej, był współgospodarzem spotkania, podziękował za wsparcie, jakie od wielu miesięcy otrzymuje jego kraj. Przedstawił też zebranym dwie mieszkanki Charkowa, które podzieliły się swoimi wojennymi doświadczeniami: jedna z nich zmuszona była do ucieczki wraz z najmłodszym dzieckiem i znalazła schronienie w Rzymie, druga zaś oczekuje na wiadomości o mężu, którego uznano za zaginionego podczas wojny. Świadectwa obu kobiet były niejako uzupełnieniem treści filmu, opowiadającego o trwającej na Ukrainie wojnie z perspektywy pięciu kobiet, na życiu których odcisnęła ona swoje piętno.

„Ludzie” – by świat nie zapomniał o okrucieństwie wojny

Wyreżyserowany przez Macieja Ślesickiego i Filipa Hilleslanda film pt. „Ludzie” zainspirowany jest prawdziwymi wstrząsającymi historiami cywilnych ofiar wojny na Ukrainie. Powstał we współpracy z Warszawską Szkołą Filmową i jest współfinansowany ze środków Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej. Występują w nim m.in. Mariia Shtofa, Cezary Pazura oraz Oksana Cherkashyna.

Produkcja jest obecnie pokazywana w 40 krajach świata w ramach inicjatywy „Trzecia rocznica. Jedność w obliczu zagrożenia”, przypominającego szerokiej publiczności o dramacie, jaki od trzech lat przeżywa Ukraina. Film otworzy m.in. Festiwal Filmów Europejskich w Hongkongu. W marcu i kwietniu zostanie pokazany w Waszyngtonie, gdzie obejrzą go przedstawiciele Kongresu, a w kwietniu zorganizowana zostanie projekcja dla członków Parlamentu Europejskiego.