Ronald S. Lauder drugim laureatem Nagrody Orła Jana Karskiego w 2025 roku

Amerykański przedsiębiorca, dyplomata, filantrop, żydowski działacz społeczny Ronald S. Lauder otrzyma Nagrodę Orła Jana Karskiego. Jak ogłosiła Kapituła laureat „dowodzi czynem, że tylko sprawiedliwa pamięć, wzajemne zrozumienie, szczery szacunek i uczciwa przyjaźń mogą być przyszłością stosunków żydowsko-polskich i polsko-żydowskich”.

Tomasz Zielenkiewicz

Ronald S. Lauder to Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów, założyciel i przewodniczący Fundacji swego imienia. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, od lat wspiera Muzeum KL Auschwitz. Jest też członkiem Rady Muzeum Historii Żydów Polskich Polin. Również tę instytucję wspiera. Jak czytamy w komunikacie Towarzystwa Jana Karskiego, laureat jest „promotorem odnowy żydowskiej rzeczywistości w Polsce”. Uhonorowany zostaje za „dowodzenie czynem, że tylko sprawiedliwa pamięć, wzajemne zrozumienie, szczery szacunek i uczciwa przyjaźń mogą być przyszłością stosunków żydowsko-polskich i polsko-żydowskich”.

„Dla Ronalda Laudera, Jan Karski zawsze był postacią kultową. Z okazji 80. urodzin polskiego bohatera ludzkości, który próbował powstrzymać Holokaust, uhonorował go specjalną nagrodą. Można by zatem powiedzieć, że Orzeł jest gestem odwzajemnienia szacunku u progu 81. urodzin laureata przypadających 26 lutego 2025 roku” – zaznaczono. „W 1998 roku, w przededniu 50-lecia proklamowania państwa Izrael, Jan Karski zwrócił się do ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z apelem o dostrzeżenie i uhonorowanie zasług Ronalda Laudera dla współpracy polsko-żydowskiej. Głos Karskiego – zapewne także w gronie innych — został uwzględniony” – przypomniano w komunikacie Towarzystwa Jana Karskiego.

Jak zaznaczyła Kapituła Karski i Lauder są przykładami, jak można budować relacje między narodami, które od stuleci są na siebie „skazane”. „Ma to szczególne znaczenie w czasie największej w powojennej historii fali antysemityzmu przewalającej się przez świat oraz budowaniu na nienawiści wobec Żydów i neonazizmie indywidualnych i zbiorowych karier politycznych, a nawet próbach implementacji tych zjawisk do rzeczywistości państwowej. Wydaje się, że wspólny polsko-żydowski głos przeciwko temu protestu ma swoje doniosłe znaczenie, jak nigdy dotąd. Dlatego jest ta Nagroda” – napisano w komunikacie Towarzystwa Jana Karskiego.

Laureat zakomunikował, że przyjmuje ją z dumą i wielkim szacunkiem dla twórcy Nagrody, Jana Karskiego. Jej wręczanie planowane jest wiosną. W składzie Kapituły Nagrody Orła Jana Karskiego zasiadają m.in. Aleksander Kwaśniewski, Vera Jourova, kardynał Grzegorz Ryś, arcybiskup Alfons Nossol, rabin Abraham Skórka, Abraham Foxman, księża profesorowie Andrzej Szostek i Alfred Wierzbicki, profesorowie Julian Kornhauser i Adam Strzembosz, o. Ludwik Wiśniewski, o. red. Adam Boniecki i Andrzej Seweryn.

W tym roku ogłoszono, że Nagrodę Orła Jana Karskiego otrzyma Yad Vashem — Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)