Raport UNICEF w rocznicę wojny na Ukrainie: wielki dramat ukraińskich dzieci

Co najmniej 16 dzieci każdego tygodnia ginie lub zostaje rannych na Ukrainie w wyniku działań wojennych. W ciągu trzech lat wojny zostało zabitych lub rannych ponad 2520 dzieci – informuje UNICEF. Faktyczna liczba ofiar wśród ukraińskich dzieci może być jednak jeszcze wyższa. Jedno na pięcioro ukraińskich dzieci straciło w wojnie bliską osobę.

Wojciech Rogacin – Watykan

Porażającą statystykę dotyczącą cierpienia dzieci na Ukrainie przekazał w najnowszym raporcie UNICEF, w trzecią rocznicę wybuchu wojny na pełną skalę na Ukrainie.

Śmiertelne żniwo wśród dzieci

Od początku wojny na pełną skalę na Ukrainie ginie lub zostaje rannych średnio 16 dzieci w ciągu tygodnia. W ciągu ostatnich trzech lat w wyniku wojny zginęło w sumie 669 dzieci a 1854 zostało rannych. Rzeczywista liczba ofiar jest prawdopodobnie znacznie wyższa, gdyż dane oficjalne uwzględniają tylko zgony dzieci stwierdzone przez ONZ.

Dzieci nie tylko same giną lub odnoszą rany na wojnie, ale cierpią z powodu utraty najbliższych z rodziny lub grona przyjaciół. Szacuje się, że jedna piąta ukraińskich dzieci straciła na wojnie bliską osobę.

Z danych raportu UNICEF wynika, że liczba ofiar wśród dzieci mocno wzrosła w 2024 roku. Była aż o 57 procent wyższa niż rok wcześniej.

Porwania i przymusowe adopcje

Tragedia ukraińskich dzieci i ich rodzin ma jeszcze inny wymiar, nie ujęty w raporcie. Chodzi o – jak szacują organizacje międzynarodowe – około 20 tys. dzieci ukraińskich porwanych przez Rosjan i wywiezionych wgłąb terytorium Federacji Rosyjskiej. Dzieci te są na ogół poddawane przymusowej adopcji przez rodziny rosyjskie.

Dzieci jako uchodźcy

Wielka rzesza ukraińskich dzieci musiała opuścić swoje miejsca zamieszkania, a także swoją ojczyznę. Jak podaje raport UNICEF, wskaźnik urodzeń na Ukrainie spadł o 35 proc. od 2021 r., a około jedna trzecia dzieci opuściła kraj w ciągu ostatnich 3 lat.

Ponad 5,1 miliona dzieci musiało uciec ze swoich domów. W sumie na Ukrainie koło 3,7 miliona osób jest nadal wewnętrznie przesiedlonych, a 6,86 miliona przebywa poza granicami kraju, głównie w Europie (6,3 miliona).

Zniszczone szkoły i przedszkola

Jak informują autorzy raportu, ponad 1600 szkół i około 786 placówek służby zdrowia zostało uszkodzonych lub zniszczonych na Ukrainie w ciągu ostatnich trzech lat. Przez to aż 40 proc. dzieci nie ma dostępów do przedszkola, a 40 proc. młodzieży szkolnej może się uczyć tylko zdalnie lub poprzez połączenie nauki osobistej i na odległość. To się odbija na relacjach koleżeńskich oraz na samej edukacji.

Depresja wśród nastolatków

Raport stwierdza, że każde 3-letnie dziecko ukraińskie zna tylko wojnę, co może mieć wpływ na jego dobrostan i rozwój przez całe życie. Nawet dzieci uchodźców w wieku poniżej 3 lat doświadczyły jedynie przesiedlenia, a w wielu przypadkach zostały oddzielone od swoich ojców.

Prawie jedna trzecia nastolatków zgłasza, że czuje się tak smutna lub pozbawiona nadziei, że nie jest w stanie wykonywać swoich zwykłych czynności. Uczucia te są znacznie częstsze wśród dziewcząt.

Pomoc UNICEF i partnerów

Pomoc humanitarna dla ludności ukraińskiej napływa z całego świata. Sama UNICEF i jej partnerzy objęli pomocą 9,8 mln osób na Ukrainie, w tym 2,5 mln dzieci.

Jest to pomoc finansowa (240 tys. dzieci), edukacyjna (480 tys. dzieci), a także pomoc w postaci wsparcia psychicznego i psychospołecznego. Z tej ostatniej skorzystało prawie 760 tys. dzieci, opiekunów i pracowników pierwszej linii pomocy.

5,8 miliona osób uzyskało lepszy dostęp do czystej wody na potrzeby domowe i konsumpcyjne, a ponad 1,2 miliona dzieci i kobiet uzyskało dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej w placówkach wspieranych przez UNICEF i za pośrednictwem zespołów mobilnych.

Jak unikać min

Eksperci przeszkolili także ok. 1,2 mln dzieci, jak uniknąć obrażeń spowodowanych niewybuchami i minami. Ukraina po trzech latach wojny jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych minami krajów świata. Miny rozlokowane są aż na jednej trzeciej jej terytorium.

Jest to jeden z czynników zwiększających tragiczną statystykę zgonów i obrażeń ukraińskich dzieci w czasie wojny.