Prof. Włodzimierz Fijałkowski wzorem ojca i lekarza

Polska Federacja Ruchów Obrony Życia wystąpiła do kard. Grzegorza Rysia, arcybiskupa metropolity łódzkiego, z prośbą o rozpoczęcie jego procesu beatyfikacyjnego. 15 lutego minęła 22. rocznica śmierci prof. Włodzimierz Fijałkowski, wybitnego lekarza ginekologa i położnika, twórcy szkół rodzenia w Polsce, zdeklarowanego obrońcy życia.

Przemysław Radzyński

Wzór ojca

„Był prekursorem ukazywania małżonkom wielkiej wartości płodności, wiedzy o jej rozpoznawaniu oraz świadomego, wspólnego przeżywania rodzicielstwa i miłości do dziecka od pierwszych chwil jego poczęcia. Zawsze troskliwy, serdeczny, chętny do pomocy, otwarty na drugiego człowieka – stał się dla wielu wzorem ojca i lekarza. Jego nauczanie na temat ekologii rodziny i łona matki jest profetyczne i współcześnie niezwykle potrzebne” – napisał zarząd Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia we wspomnienie z okazji 22. rocznicy śmierci prof. Włodzimierza Fijałkowskiego.

Polski ginekolog i położnik jest jednym z patronów Federacji Życia, która wystąpiła do metropolity łódzkiego z prośbą o rozpoczęcie jego procesu beatyfikacyjnego.

Prof. Włodzimierz Fijałkowski podczas wykładu (www.prolife.org.pl)

Życzliwie pozyskiwać każdego dla ochrony życia

„Osoba prof. Włodzimierza Fijałkowskiego emanuje pełnią miłości do człowieka oraz stanowi wzór działania chrześcijanina, umiejętnie i życzliwie pozyskującego każdego dla ochrony ludzkiego życia. Wielu nadal zwraca się ku niemu prosząc o ochronę zagrożonego życia czy wskazówki na drodze budowania cywilizacji życia i miłości. Wyrażamy przekonanie, że przepełniona miłością postawa prof. Włodzimierza Fijałkowskiego, także w kontekście jego dramatycznych przeżyć jako więźnia obozu zagłady Auschwitz-Birkenau i innych obozów oraz licznych szykan na niwie zawodowej za odmowę przerywania ciąży, świadczy o heroiczności jego cnót i czynów” – napisali polscy obrońcy życia.

Jak przekonują, świadectwem pamięci o prof. Fijałkowskim są także Msze święte odprawiane w jego intencji oraz o kontynuację dzieł, jakie realizował, a także osobiste świadectwa, konferencje i publikacje mu poświęcone, nadawanie jego imienia ulicom, szkołom rodzenia czy poradniom. Federacja Życia zachęca do modlitwy za prof. Fijałkowskiego i dzieło jego życia oraz do składania pisemnych świadectw przez osoby, które miały z nim kontakt. Więcej informacji na stronie internetowej www.prolife.org.pl.

Wykład prof. Włodzimierza Fijałkowskiego podczas szkolenia dla polskich liderów pro-life w Gdańsku (www.prolife.org.pl)

„Jako człowiek – odmawiam”

Włodzimierz Fijałkowski urodził się 4. czerwca 1917 r., w Bobrownikach nad Wisłą, zmarł 15. lutego 2003 r. w Łodzi. Od 1935 r. studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego jako elew Szkoły Podchorążych. Brał udział w kampanii wrześniowej. Następnie pracował w szpitalu dla jeńców wojennych w Warszawie. W 1943 r. został aresztowany i osadzony w więzieniu w Radomiu, następnie w obozie Auschwitz-Birkenau i w obozach w Wirtembergii. Od 1945 r. służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, kończąc studia medyczne jako podporucznik na Polskim Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Edynburgu.

W 1946 r. wrócił do Polski. Otrzymał dyplom lekarski na Uniwersytecie Warszawskim i pracował jako lekarz w szpitalach w Gdańsku, Wrocławiu, Bystrzycy Kłodzkiej a od 1955 r. w Łodzi. W 1949 r. obronił doktorat z dziedziny położnictwa. Dramatyczne doświadczenia wojenne stanowiły głęboką inspirację dla późniejszej niestrudzonej obrony życia ludzkiego przez Profesora jako lekarza – ginekologa i położnika. W 1956 r., gdy weszła w życie „Ustawa o dopuszczalności przerywania ciąży”, pracując jako lekarz w klinice i w przychodni, pisemnie uzasadniał swoją odmowę skierowania kobiety na aborcję: „jako człowiek – odmawiam”. Za tę postawę został usunięty z pracy w przychodni i szykanowany. W 1966 r., obronił habilitację, ale wniosek o tytuł docenta na AM został odrzucony z powodu postawy sprzeciwu wobec aborcji. W 1974 r. zwolniono go z Akademii Medycznej za odmowę wykonywania aborcji oraz „niewychowywanie młodzieży w duchu socjalistycznym”.

Prof. Włodzimierz Fijałkowski z żoną podczas gali na jego cześć w Ratuszu w Gdańsku (www.prolife.org.pl.)]

Twórca szkół rodzenia w Polsce

Prof. Fijałkowski był wybitnym lekarzem ginekologiem i położnikiem, autorem ponad 20 książek oraz kilkuset artykułów naukowych i popularno-naukowych z dziedziny medycyny, ekologii prokreacji i problematyki rodzinnej. Był twórcą pierwszej szkoły rodzenia w Polsce, opracował Polski Model Szkoły Rodzenia i wdrożył go na terenie całego kraju, szkoląc przez kilkadziesiąt lat bardzo liczną kadrę profesjonalistów. Jemu zawdzięczamy przeniesienie na teren Polski idei psychoprofilaktyki porodowej oraz wdrożenie jej w opiece pre- i perinatalnej, np. system „matka z dzieckiem” po porodzie (rooming in). Dzięki inicjatywie Profesora odbyły się pierwsze porody szpitalne z udziałem ojca (1983 r.) i upowszechniła się praktyka porodów naturalnych oraz rodzinnych. Profesor opracował naukowe podstawy rodzicielstwa zgodnego z naturą, ekologii prokreacji (jest autorem 12 punktowego tzw. „Scalonego Programu Prokreacji Ekologicznej”), naturalnego planowania rodziny i naturalnego karmienia niemowląt. W swoich publikacjach oraz wykładach propagował profilaktykę prekoncepcyjną oraz nowy model rodziny oparty na tzw. zharmonizowanym dwurodzicielstwie. Podejmował zagadnienia zdrowia publicznego, m.in. znaczenia stylu życia wolnego od nałogów i uzależnień. Był prekursorem rozwoju psychologii prenatalnej w Polsce, ukazując piękno życia dziecka przed urodzeniem.

Wręczenie kwiatów i dyplomu uznania podczas gali w Gdańskim Ratuszu (www.prolife.org.pl)

W uznaniu jego wkładu w promowanie humanistycznych wartości na terenie medycyny został powołany m.in. na członka Papieskiej Akademii Pro Vita. Został odznaczony papieskim Medalem Pro Ecclesia et Pontifice. Był troskliwym mężem i ojcem czwórki dzieci. Przez kilkadziesiąt lat był zaangażowanym członkiem Ruchu Focolare jako „woluntariusz Boga”. Papież Jan Paweł II bardzo cenił prof. Fijałkowskiego, czytał jego publikacje, na uroczystość pogrzebową wystosował list, w którym wyrażał wdzięczność Bogu za życie i jego dzieło.