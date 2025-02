Ks. Wiaczesław Gryniewicz o pomocy Ukrainie: Kościół pokazuje ludziom szlak do nadziei

„Kościół poprzez Caritas i inne organizacje pokazują przez swą długotrwałą pomoc, czym jest usłyszenie człowieka, który jest w potrzebie i działanie” – mówił dyrektor Caritas-SPES Ukraina ks. Wiaczesław Gryniewicz. Podczas konferencji prasowej podsumowującej trzy lata wojny podkreślał, jak wiele dobra popłynęło do jej ofiar dzięki działalności katolików z Polski.

Tomasz Zielenkiewicz

Ksiądz Gryniewicz podkreślał wsparcie, które trafia do najmniejszych i bezbronnych – do dzieci. „To bardzo ważne, że dzieci otrzymują pomoc nie tylko profesjonalnych animatorów, ale też pomoc psychologiczną, także logopedów, ponieważ wojna sprawia, że dzieci przestają mówić albo mówią bardzo źle” – wskazał. Ten program jest bardzo ważny dla nas i prosimy Polaków, by kontynuowali to wsparcie.

„W tym roku byłem świętym Mikołajem” – dodał kapłan. „Otrzymywałem listy od dzieci, to było niezwykle wzruszające, o co one proszą. Myślałem, że będą pisać, że chcą telefon, komputer, a ze stu dzieci zdecydowana większość dzieci prosiła nie dla siebie, a dla swoich siostrzyczek, dla swojej mamy, były też prośby, aby nie zabrali starszego brata do wojska” – dodał ksiądz.

Ksiądz dostał też od dzieci zdjęcia, które były przeznaczone dla darczyńców. „Kiedy na nie spojrzałem, od razu zauważyłem, że dzieci trzymają podarunki, ale się nie uśmiechają. I to jest rzeczywistość, do której my wychodzimy” – dodaje kapłan.

„Chciałbym naprawdę podziękować Polakom i prosiłbym, żeby nie wierzyć w to, że coś nas dzieli. Naprawdę ludzie są bardzo, bardzo wdzięczni” – podkreślił.

Od początku konfliktu na Ukrainie Kościół w Polsce niesie intensywną pomoc humanitarną. Rycerze Kolumba utworzyli punkty wsparcia przy przejściach granicznych, gdzie uchodźcy mogli odpocząć, otrzymać ciepłe posiłki oraz pierwszą pomoc. Zbiórki i międzynarodowa współpraca umożliwiły powstanie Funduszu Solidarności, który zgromadził 24 mln dolarów i pozwolił na transport tysięcy ton darów – paczek żywnościowych, leków i agregatów prądotwórczych.

Caritas otworzyła Centra Wsparcia Rodzin i Pomocy Migrantom, oferując kursy językowe, zajęcia edukacyjne, wsparcie psychologiczne oraz pomoc przy poszukiwaniu zatrudnienia. Zakon Maltański, działający od 2014 roku, dostarczył pomoc medyczną, organizował punkty pierwszej pomocy oraz turnusy rehabilitacyjne, m.in. dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Łączna wartość wsparcia Kościoła w Polsce poprzez różne organizacje przekracza setki milionów złotych.

(Autor jest pracownikiem Polskiego Radia S.A. w likwidacji)