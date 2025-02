kard. Béchara Boutros Raï

Kard. Raï: pokój na Bliskim Wschodzie jest możliwy. Kościół modli się o zdrowie Papieża

Apelujemy do społeczności międzynarodowej i Syrii o powrót uchodźców, który nastąpi wraz z odbudową kraju, w przeciwnym razie będą oni zmuszeni do pozostania w Libanie. Ale to dla nas wielkie obciążenie ekonomiczne i polityczne, żyjemy nadzieją na cud - wskazuje Patriarcha Maronitów. W rozmowie z mediami watykańskimi kard. Béchara Boutros Raï zapewnił także o stałej modlitwie w intencji Franciszka oraz wskazał na zaangażowanie Kościoła libańskiego na szczeblu krajowym.

ks. Marek Weresa – Watykan Wyzwania zranionego Libanu Hierarcha zapytany o wyzwania, które stoją przed Kościołem w Libanie wskazał, że dzięki temu, iż w kraju nie ma religii państwowej, Kościół może realizować swoją misję zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym. Kościół ocenia i odnosi się do kwestii gospodarczych czy politycznych, społecznych. W oczekiwaniu na cud Dodał także, że Liban przyjął ogromną liczbę uchodźców: półtora miliona Syryjczyków oraz pół miliona Palestyńczyków. Kardynał zaapelował także do społeczności międzynarodowej o powrót uchodźców. Jednak, żeby to zagwarantować potrzeba najpierw odbudowy Syrii. Jeśli do tego nie dojdzie, uchodźcy będą musieli pozostać w Libanie. Jest to olbrzymie obciążenie ekonomiczne, polityczne, logistyczne dla kraju. Pokój jest możliwy Kard. Raï w rozmowie z Radiem Watykańskim wskazał, że Kościół i chrześcijaństwo muszą pracować nad budowaniem pokoju. „Pokój jest całością wszystkich dóbr, którymi Pan obdarza ludzi i narody. Słowo pokój zawiera w sobie wszystkie dobra. Pokój jest pośród nas, pokój jest pośród dzieł ludzkich” - wskazał. Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.