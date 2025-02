Jubileusz: rzymski maraton śladami pielgrzymów

Z okazji Roku Świętego, tegoroczni uczestnicy rzymskiego maratonu przebiegną część drogi, jaką pokonują pielgrzymi by przejść przez Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej.

Jak informuje Dykasteria ds. Ewangelizacji, koordynująca obchody Roku Świętego, tegoroczny Run Rome The Marathon, czyli doroczny maraton, wpisuje się w kalendarz jubileuszowych wydarzeń. 16 kilometr biegu wyznaczony jest bowiem na via della Conciliazione oraz Largo del Colonnato, czyli skwerze, który od Placu św. Piotra oddziela Kolumnada Berniniego. To częściowo ta sama trasa, którą pokonują pielgrzymi, którzy spod Zamku św. Anioła, u wylotu via della Conciliazione, wyruszają procesyjnie z kopią krzyża jubileuszowego, by przejść przez Drzwi Święte w Bazylice Watykańskiej.

Jak podkreśla abp Rino Fisichella, proprefekt Dykasterii ds. Ewangelizacji, “młodzi i starsi sportowcy, którzy będą biegli maraton wzdłuż via della Conciliazione, będą mogli napawać się wyjątkowym pięknem i w szczególny sposób doświadczyć Boga”. Także przy okazji poprzednich edycji maratończycy przebiegali w pobliżu Watykanu, jednak w tym roku, z uwagi na trwający Jubileusz, są zaproszeni do tego, by ten etap biegu potraktować jako szczególne duchowe doświadczenie.

30 edycja maratonu Run Rome The Maraton odbędzie się w Rzymie 16 marca.