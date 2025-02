„Jeżeli nasz skauting miałby być bez Boga, lepiej żeby go nie było”. Dzień Myśli Braterskiej

Skauting i harcerstwo mają to do siebie, że przygoda jest połączona z przekazywaniem wiary - wskazał ks. Mariusz Sobkowiak, duszpasterz krajowy Skautów Europy w Polsce. Dziś około 67 mln harcerzy i skautów na świecie świętuje Dzień Myśli Braterskiej.

ks. Marek Weresa – Watykan

Uczyć się dojrzałego życia

Ks. Mariusz Sobkowiak w rozmowie z Radiem Watykańskim – Vatican News, wskazał, że młodzi, którzy są posyłani do skautingu, to „dzieci świadomych rodziców, którzy wiedzą, że wychowanie jest poważnym, nawet czasami trudnym zadaniem i dlatego szukają takiego wsparcia”. Celem tego jest, żeby właśnie dojrzale wychować swoje dzieci, bowiem harcerstwo uczy wytrwałości.

Duszpasterz powiedział, że skauting jest bardzo potrzebny, gdyż promuje takie wartości jak jedność, braterstwo, przyjaźń, a także miłość do Boga, Ojczyzny, drugiego człowieka. Przede wszystkim dąży do kształtowania i umacniania dojrzałych postaw ludzkich, pomaga w rozwoju młodego człowieka. To także nauka szacunku do przyrody i otaczającego go świata.

Ks. Sobkowiak dodał, że „skauting i harcerstwo ma za zadanie wspierać rodziców właśnie w takim dojrzałym wychowaniu młodzieży i dzieci”.

Miejsce dla Pana Boga

Mówiąc o posłudze kapelana w ruchu skautowym, ks. Sobkowiak wskazał, że w zasadzie od początku duchowni byli w nim obecni. Warto wskazać na fakt, że pierwszą osobą, która bardzo mocno współpracował z Robertem Baden-Powellem – mimo tego, że ten był ewangelikiem – był o. Jacques Sevin, jezuita. Rozmówca mediów watykańskich zaznacza, że dzięki ich przyjaźni i współpracy, udało się stworzyć katolickie podstawy skautingu.

Sam Baden-Powell miał powiedzieć: „Jeżeli nasz skauting miałby być bez Boga, lepiej żeby go nie było”. „On widział potrzebę właśnie takiej formacji chrześcijańskiej, katolickiej; zawsze widział miejsce dla Pana Boga w skautingu” - zaakcentował duszpasterz.

Formacji skautowo – harcerskiej towarzyszą kapelani; zarówno podczas różnych wyjazdów, obozów, ale także podczas całorocznej formacji. Księża w tych wszystkich sytuacjach sprawują sakramenty, głoszą konferencje, uczą wiary i dają jej żywe świadectwo. „Wszystko to sprawia, że jesteśmy blisko młodzieży, dzieci, którzy formują się w skautingu; a oni również korzystają z naszej obecności” - powiedział.

„Bardzo ważna jest rola kapłanów i staramy się, aby jak najwięcej księży angażowało się właśnie w ruch skautowy, harcerski. Dlatego, że jest to bardzo dobra droga do tego, aby młodego człowieka prowadzić do Pana Boga, uczyć Ewangelii, drogi życia” - zaznaczył ks. Sobkowiak.

Tendencja wzrostowa

Mówiąc o liczbach osób zaangażowanych dziś w harcerstwo w Polsce, duszpasterz wskazuje, że obecnie mamy ok. 8 tys. samych Skautów Europy. Oczywiście w naszym kraju mamy kilka ruchów: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej i Skautów Europy. To są takie trzy największe organizacje. „Myślę, że można powiedzieć, iż jeżeli byśmy tak policzyli wszystkich harcerzy to może być około 200 tysięcy osób” - wyliczył ks. Mariusz Sobkowiak.

Jeżeli chodzi o Skautów Europy, to jest to najbardziej katolicka organizacja. Skauci przyrzekają miłość do Boga, Ojczyzny, drugiego człowieka; ponadto jest przysięga służby Europie chrześcijańskiej i Kościołowi. Co ważne, jest to prywatne stowarzyszanie świeckich na prawach papieskich. Raz w roku, w Watykanie przedstawiciele Skautów Europy spotykają się w Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, aby zdać relacje z pracy, służby, które podejmują w różnych miejscach dla Kościoła.

Krajowy duszpasterz Skautów Europy mówi, że na przestrzeni kilku lat widoczny jest zdecydowany wzrost zainteresowania skautingiem. „Można powiedzieć, że ta liczba się podwoiła i ciągle przybywa nowych jednostek oraz stale wzrasta zapotrzebowanie na takie świadome wychowanie” - zaznaczył.

Dojrzałe postawy ludzkie

Dzień myśli braterskiej co roku przypada 22 lutego – w rocznicę urodzin Roberta Baden-Powella, twórcy scoutingu. Skauci, harcerze przeżywają swój dzień. Jest to moment, któremu przyświecają takie wartości, jak: braterstwo, jedność, wzajemna służba. „Tego dnia w sposób szczególny pamiętamy o sobie, przesyłamy sobie życzenia, odbywają się uroczyste apele harcerskie, aby upamiętnić z jednej strony założyciela skautów, a z drugiej strony chodzi o to, aby pamiętać, że każdy harcerz i harcerka są dla siebie braćmi i siostrami oraz wszyscy kroczymy wspólną drogą właśnie skautingu przez budowanie dojrzałych postaw ludzkich” - wskazał ks. Sobkowiak.