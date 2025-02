Francja: mniej ataków na chrześcijan, ale więcej podpaleń kościołów

Według danych francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, w ubiegłym roku o 30 proc. spadła we Francji liczba aktów agresji wymierzonych w chrześcijan. Drugi rok z rzędu rośnie natomiast liczba podpaleń i grabieży kościołów.

Dorota Abdelmoula-Viet – Watykan

Według raportu przygotowanego przez jeden z wydziałów francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, liczba incydentów wymierzonych w chrześcijan spadła we Francji o 10 proc. w roku 2024 r. w porównaniu z rokiem wcześniejszym, a liczba odnotowanych przypadków wyniosła 770. Wzrosła natomiast liczba pożarów, kradzieży i prób podpaleń, do których doszło w kościołach i budynkach sakralnych.

Żydzi najczęściej atakowaną grupą religijną

Od 2023 r. to społeczność żydowska była najczęściej atakowaną grupą wyznaniową. Incydenty antysemickie stanowią we Francji 62 proc. incydentów antyreligijnych, te, wymierzone w chrześcijan 31 proc. a w wyznawców islamu – 7 proc.

Rośnie liczba ataków na kościoły

Pomimo ogólnego spadku aktów wrogości wobec chrześcijan, drugi rok z rzędu, rośnie liczba prób podpaleń i grabieży kościołów i budynków parafialnych. W 2024 r. odnotowano prawie 50 prób ataków i pożarów w chrześcijańskich miejscach kultu. W 2023 r. było ich 38, co oznacza wzrost o ponad jedną trzecią. Liczby te dotyczą także francuskich terytoriów zamorskich, m.in. Nowej Kaledonii.

Jeśli zaś chodzi o liczbę kradzieży, to w ubiegłym roku doszło do 288 incydentów, co stanowi wzrost o blisko 10 proc. w porównaniu z 2023 r.

Rośnie troska o miejsca kultu

Warto zaznaczyć, że we Francji rośnie troska o ochronę miejsc kultu. W działania w tym zakresie jest osobiście mocno zaangażowany obecny minister spraw wewnętrznych, Bruno Retailleu, prywatnie gorliwy katolik.