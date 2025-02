Abp Gallagher: Gaza pozostaje domem Palestyńczyków

W wywiadzie dla jezuickiego magazynu „America” watykański sekretarz ds. stosunków z państwami i organizacjami międzynarodowymi powtórzył stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie rozwiązania dwupaństwowego dotyczącego konfliktu w Strefie Gazy.

Vatican News

Hierarcha wywiadu udzielił po zakończonej dorocznej Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

Oni nie są problemem

Sekretarz Stolicy Apostolskiej do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi powiedział, że Gaza, mimo zniszczeń, to nadal jest domem Palestyńczyków; oni mieszkają tam od pokoleń, na tej ziemi chcą pozostać, aby odbudować swoje życie. Abp Gallagher zaznaczył: „nie możemy się temu przeciwstawić”.

Odnosząc się do pomysłu przesiedlenia Palestyńczyków ze Strefy Gazy, hierarcha zaznaczył, że jest to niesprawiedliwe. Zaapelował o szacunek wobec nich, nigdy nie zapominając o „ogromnym cierpieniu, którego doświadczyli i doświadczają dzień po dniu”.

Rozwiązanie dwupaństwowe

Watykański dyplomata powtórzył, że stanowisko Stolicy Apostolskiej pozostaje zawsze takie samo: rozwiązanie dwupaństwowe, jedno izraelskie i jedno palestyńskie.

Jednocześnie Watykan nadal popiera całkowite zawieszenie broni, uwolnienie wszystkich zakładników, ochronę ludności cywilnej oraz pełne poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego. Potrzeba również odbudowy Strefy Gazy, stabilizacji sytuacji na palestyńskich terytoriach Zachodniego Brzegu Jordanu i poszanowanie wobec ludności palestyńskiej na tych terenach.

Duszpasterz dla wszystkich

Abp Gallagher przypomniał również, że Papież Franciszek zawsze starał się dotrzeć do obu stron tego strasznego konfliktu. „To prawda, że każdego wieczoru próbuje zadzwonić do parafii w Gazie, aby porozmawiać z księżmi i uzyskać wiadomości o ludziach, którzy tam mieszkają” - powiedział. Przypomniał także, że Franciszek przyjął również wiele rodzin zakładników, napisał listy: do swoich żydowskich „braci i sióstr” w Izraelu oraz katolików na Bliskim Wschodzie. Ojciec Święty starał się więc być „duszpasterzem dla wszystkich”.