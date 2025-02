350 rabinów i aktywistów przeciwko wysiedleniu Palestyńczyków z Gazy

Kilkuset amerykańskich rabinów oraz aktywistów wystosowało apel sprzeciwiający się pomysłowi prezydenta USA Donalda Trumpa wysiedlenia Palestyńczyków ze Strefy Gazy w celu uzyskania cennego terenu pod budowę nieruchomości. „Przymusowe wysiedlenia są niemoralne i sprzeczne z Konwencją Genewską” - mówi Vatican News rabin David Rosen.

Vatican News

Apel na całej stronie

Apel 350 rabinów i aktywistów został opublikowany na całej stronie dziennika „New York Times”. W czarnej ramce na białym tle widnieje napis: „Trump wezwał do usunięcia wszystkich Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Żydzi mówią NIE czystkom etnicznym”.

Wśród osób, które podpisały apel znajdują się m.in. dramaturg Tony Kushner, aktorka Ilana Glazer, kanadyjska pisarka i aktywistka Naomi Klein oraz aktor Joacquin Phoenix, a także ponad 300 rabinów.

Zaprotestowali oni w ten sposób przeciw ogłoszonemu kilka dni wcześniej przez prezydenta Donalda Trumpa pomysłowi relokacji wszystkich ok. 2 milionów Palestyńczyków ze Strefy Gazy do sąsiednich krajów arabskich, jak Egipt i Jordania, oraz przygotowania w Gazie gruntu pod budowę nieruchomości. Trump powiedział o takim planie podczas spotkania w ubiegłym tygodniu z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu.

Rabin Spitzer: Plan, któremu trzeba się przeciwstawić

Przeciwnicy planu Trumpa porównują pomysł do Nakby - przesiedleń Palestyńczyków i pozbawiania ich ziemi i własności po I wojnie izraelsko-arabskiej w 1948 roku.

Tobia Spitzer, starszy rabin Kongregacji Doshei Tzedek w Newton w stanie Massachusetts, określił pomysł prezydenta USA jako „podstępny plan”, któremu koniecznie należy się przeciwstawić.

„My, Żydzi, wiemy lepiej niż ktokolwiek inny, do jakiej przemocy mogą prowadzić tego typu fantazje” - dodał, przywołując masakry na narodzie żydowskim dokonane przez Hitlera.

Rabin Berman: Moralnie odrażające

Rabin Yosef Berman z New Synagogue Project w Waszyngtonie, również sygnatariusz apelu, stwierdził, że żydowskie nauczanie jest jasne: „Trump nie jest Bogiem i nie może odebrać przyrodzonej godności Palestyńczykom ani ukraść ich ziemi w celu zawarcia transakcji na rynku nieruchomości”. Dodał, że pragnienie Trumpa, by etnicznie oczyścić Strefę Gazy z Palestyńczyków, jest „moralnie odrażające”.

„Żydowscy przywódcy odrzucają próby Trumpa wyciągnięcia zysków z wysiedleń i cierpienia i muszą działać, aby powstrzymać tę ohydną zbrodnię” - powiedział rabin Yosef Berman dla brytyjskiego dziennika „The Guardian”.

Rabin Rosen: To jest sprzeczne z Konwencją Genewską

Poproszony przez watykańskie media o komentarz, rabin David Rosen, były dyrektor ds. międzyreligijnych Amerykańskiego Komitetu Żydowskiego i obecny specjalny doradca międzyreligijny w Abrahamic Family House w Abu Zabi, podkreślił, że pomysł Trumpa, „taki jaki jest i jaki został zrozumiany, jest nie do przyjęcia”. Dodał, że przemieszczanie ludności wbrew jej woli jest sprzeczne z Konwencją Genewską, ale co ważniejsze, jest niemoralne. „Kiedy ludzie wybierają dobrowolnie, to inna sprawa. Przymusowe wysiedlenie jest moralnie niedopuszczalne z etycznego punktu widzenia” - powiedział rabin Rosen.

Apel pozostanie bez skutku?

Wyraził jednocześnie sceptycyzm co do faktu, że apel rabinów i osób publicznych coś zmieni. A to dlatego, że pochodzi z tej części spektrum politycznego, która jest przeciwna obecnemu przywódcy USA. W związku z tym Trump nie zwróci na apel uwagi.