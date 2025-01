Dwa miliony osób na Orszakach Trzech Króli w Polsce

W 905 miastach w całej Polsce odbyły się w uroczystość Objawienia Pańskiego tradycyjne Orszaki Trzech Króli. Według organizatorów wzięło w nich udział dwa miliony osób. Orszaki zorganizowano także w innych krajach w Europie, Ameryce, Azji i Afryce. Specjalne przesłanie do uczestników przekazał Ojciec Święty Franciszek.

Papież: dajecie świadectwo wiary

Uczestników Orszaku Trzech Króli w Polsce pozdrowił Papież Franciszek. „Przekazuję moje pozdrowienia dla uczestników wielkiego Orszaku Trzech Króli w Polsce, którzy poprzez tę inicjatywę dają świadectwo wiary w kościołach i na ulicach Warszawy i wielu polskich miast, a także za granicą również tu w Rzymie! Pozdrawiam wszystkich Polaków!” - powiedział Ojciec Święty w uroczystość Epifanii.

W Polsce i na 4 kontynentach

Wielobarwne korowody nawiązujące do ewangelicznego pokłonu magów ze Wschodu oddanego nowo narodzonemu Chrystusowi organizowane są w polskich miejscowościach od 17 lat. W tym roku odbyły się w rekordowej liczbie 905 miast. Ponadto organizowane były też za granicą, m.in. we Włoszech, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Wenezueli, na Kubie, Kamerunie, Czadzie, Nigerii, Rwandzie, a także w Kazachstanie.

Otwarci na wszystkich

Orszaki są otwarte dla wszystkich, także osoby niezwiązane z Kościołem. Dlatego cieszą się ogromną popularnością. Angażują się w nie parafie i szkoły. Agnieszka Steć, dyrektor szkoły im. Jana Pawła II w Prostyni we wschodniej Polsce powiedziała Vatican News, że cała społeczność miasteczka uczestniczy w Orszaku. „Dla mnie to ogromna radość, że dzieci uczestniczą w Orszaku z całymi rodzinami, razem z rodzicami śpiewają, cieszą się, śmieją. To jest wspaniałe”.

Jak mówi Vatican News Piotr Giertych, główny organizator Orszaków, w tym roku w wydarzeniu wzięło udział łącznie około 2 mln osób w 905 miejscowościach w Polsce. To rekordowa liczba - o 25 miast więcej niż w roku 2024. W samej Warszawie uczestników było około 50 tysięcy.

Tradycja od 2008 roku

„Tak tłumne uczestnictwo w tym wydarzeniu pokazuje to jak bardzo potrzebujemy przeżycia tego święta w Polsce i poza Polską” - powiedział Vatican News metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. „Wyraża to istotę tego święta, że wszyscy chcemy przyjść do Chrystusa po to, żeby mu się pokłonić, a ten pokłon nas nie upokarza, ale przeciwnie - uwzniośla”.

Orszak Trzech Króli organizowany jest w Polsce rokrocznie od 2008 roku - najpierw odbywał się w Warszawie, potem stał się powszechnym wydarzeniem w całym kraju. W pochodach, odbywających się w centrach miast i małych miejscowości uczestniczą dzieci i dorośli. Są przebrani w ewangeliczne postacie okresu Bożego Narodzenia. Maszerują ze śpiewem kolęd i pastorałek, tradycyjnych pieśni bożonarodzeniowych. Kulminacyjnym punktem jest pokłon Dzieciątku Jezus oraz wspólne śpiewanie kolęd.

