Życzenia urodzinowe dla Leona XIV od rektora KUL

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim czerpiemy głęboką inspirację z przywództwa Waszej Świątobliwości – napisał rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski w życzeniach do Leona XIV z okazji 70. urodzin Papieża. Powierzył Ojca Świętego wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, Stolicy Mądrości.

Wojciech Rogacin - Watykan

„Z okazji 70. urodzin Waszej Świątobliwości mam zaszczyt i wielki przywilej, w imieniu całej wspólnoty akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, złożyć najgłębsze gratulacje, synowskie oddanie i szczere życzenia” – napisał rektor uczelni, ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Serce pasterza

„Wasze życie i posługa pasterska są świetlanym świadectwem trwałej mocy wiary, nadziei i miłości – filarów życia chrześcijańskiego. W niestrudzonym dawaniu świadectwa Ewangelii, w obronie ludzkiej godności oraz w niezachwianym zaangażowaniu w służbę prawdzie i sprawiedliwości rozpoznajemy pasterza, którego serce jest zawsze ukształtowane na wzór Serca Chrystusa” dodał ks. rektor.

Moralna odnowa ludzkości

Podkreślił również znaczenie posługi Leona XIV dla uczelni katolickiej, jaką jest KUL.

„Jako instytucja zakorzeniona w katolickiej tradycji intelektualnej i oddana formacji umysłów i serc w prawdzie i miłości, na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim czerpiemy głęboką inspirację z przywództwa Waszej Świątobliwości. Wasza ojcowska troska o duchową i moralną odnowę ludzkości głęboko współbrzmi z naszą misją jednoczenia wiary i rozumu, służby Kościołowi i społeczeństwu poprzez edukację oraz poszukiwania mądrości prowadzącej do Boga” dodał ks. prof. Mirosław Kalinowski.

Pociecha Ducha Świętego

Wyraził także życzenie, aby Bóg obdarzał Papieża siłą, mądrością i pokojem oraz by stale towarzyszyło Leonowi XIV wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, Stolicy Mądrości. „A Wasze dni niech będą pełne pociechy Ducha Świętego i miłości wszystkich, których życie zostało dotknięte Waszą służbą. Ad multos annos, Najświętszy Ojcze!” – dodał rektor KUL.