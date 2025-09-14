„Sto lat, Leonie XIV!” – życzenia świata dla Papieża

Ze wszystkich kontynentów napływają do Papieża życzenia i wyrazy miłości z okazji jego siedemdziesiątych urodzin. Powtarzają się w nich życzenia pokoju dla świata. Zapewnienia o modlitwie przekazuje z Polski także przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski oraz rektor KUL.

Wojciech Rogacin - Watykan

Prezydent Włoch życzy pokoju

Z całego świata przychodzą dziś życzenia urodzinowe dla Leona XIV, który 14 września kończy 70 lat. W imieniu narodu włoskiego, wraz z najszczerszymi życzeniami duchowego i osobistego dobra złożył je prezydent Republiki Włoskiej Sergio Mattarella. W swoim przesłaniu głowa państwa włoskiego podkreśla „usilne apele” Papieża, „aby ustał ogień i by ponownie obrano drogę dialogu dla wspólnego dobra narodów”, w czasie, w którym „narasta obawa, że świat zmierza niebezpiecznym zboczem, kierowany rozpowszechnioną logiką przemocy i coraz bardziej naznaczony krwawymi konfliktami”. Mattarella dodał, że „ze wszystkich kontynentów z nadzieją patrzy się na słowa Papieża”. Zapewnił Leona XIV o współpracy państwa włoskiego w „Jego wzniosłej misji apostolskiej”.

Episkopat Włoch o ojcowskim duchu

Ze strony Konferencji Episkopatu Włoch napływają do Papieża najgorętsze życzenia Kościołów we Włoszech wraz z modlitwą uwielbienia i dziękczynienia za Jego posługę.

Dziękując Papieżowi za „ojcowskiego ducha”, z jakim towarzyszy Kościowi we Włoszech, biskupi łączą się z nim „w błaganiu o ‘pokój rozbrojony i rozbrajający’ we wszystkich miejscach konfliktów, które krwią znaczą rozległe obszary planety”.

Codzienne modlitwy na Jasnej Górze

Życzenia dla Leona XIV przekazał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda SAC, metropolita gdański. „W dniu Twoich urodzin pragniemy życzyć obfitości Bożego błogosławieństwa i mocy Ducha Świętego do prowadzenia Kościoła w czasie naznaczonym wojną i cierpieniem. Jesteśmy przekonani, że współdziałając razem jako wspólnota, pod przewodnictwem następcy św. Piotra, możemy nieść orędzie pokoju całemu światu. Życzymy Waszej Świątobliwości, aby nie zabrakło sił i determinacji w głoszeniu prawdy Ewangelii” – napisał przewodniczący Episkopatu.

Życzenia dla Papieża od pielgrzymów z Peru (@VATICAN MEDIA)

Zapewnił, że Kościół w Polsce codziennie modli się w intencji Ojca Świętego zwłąszcza w duchowej stolicy naszego kraju – na Jasnej Górze.

List przewodniczącego episkopatu Niemiec

Także Konferencja Episkopatu Niemiec przesyła swoje życzenia Papieżowi. Czyni to w liście opublikowanym 13 września, w którym przewodniczący, biskup Limburga Georg Bätzing, pisze: „W imieniu Konferencji Episkopatu Niemiec, wiernych w Niemczech oraz w moim własnym imieniu składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Pańskich siedemdziesiątych urodzin, które świętuje Ksiądz w tych dniach. Na nową dekadę życia życzę Bożego błogosławieństwa, dużo siły w posłudze Piotrowej i stabilnego zdrowia”.

Przewodniczący niemieckiego episkopatu przypomina także o niestrudzonym zaangażowaniu Leona XIV na rzecz pokoju i prosi go, „aby nie zaprzestał tego wysiłku i by wykorzystał wszystkie środki dyplomacji watykańskiej, aby jego wizja – wizja pokoju dla ludzkości – mogła stać się rzeczywistością”.

Życzenia diecezji rzymskiej

„Z okazji Waszych urodzin cała Wasza diecezja jednoczy się z nim w dziękczynieniu Ojcu za dar życia” – to przesłanie kardynała wikariusza Baldassare Reiny w imieniu diecezji rzymskiej. „Niech dotrze do Was nasza modlitwa i nasza miłość za wszystko, co każdego dnia czyni Ojciec z niestrudzoną gorliwością w służbie Kościołowi powszechnemu, począwszy od Kościoła Rzymskiego” – kontynuuje purpurat, który wraz z diecezją, dzieląc troski Papieża „zwłaszcza o liczne scenariusze wojen, które krwią znaczą świat”, życzy „aby mógł Ksiądz zrealizować pragnienia swego serca i nadal siać nadzieję wśród mężczyzn i kobiet naszych czasów”.

Rysunki małych pacjentów Bambino Gesù

Wiele rysunków dotarło do Papieża od małych pacjentów Szpitala Pediatrycznego Bambino Gesù, którzy w szpitalnej świetlicy oddali się kolorowym twórczościom, aby życzyć Leonowi XIV „wszystkiego najlepszego”. W ich barwnych pracach dzieci łączą pragnienie pokoju dla całego świata, wyrażone przez Papieża od dnia jego wyboru, ze swoimi myślami. Ufając, że Papież może być właściwą osobą, aby znaleźć drogi dialogu, na jednym z rysunków Leon został przedstawiony mówiący: „Spokojnie, ja się tym zajmę”, machając flagą pokoju, między gołębicą z gałązką oliwną a Bazyliką św. Piotra pokolorowaną na biało i żółto – jak flaga Watykanu. „Kochamy Cię z całych sił, Papieżu Leonie XIV” – napisali Papieżowi mali pacjenci w dniu jego urodzin.

Acli w drodze z Papieżem

„W tych miesiącach od jego wyboru mogliśmy docenić jego duszpasterskie i ludzkie cechy, a w szczególności jego oddanie tematowi pokoju, pojmowanemu jako synteza najważniejszych kwestii społecznych i politycznych naszych czasów” – podaje na swojej stronie internetowej Włoskie Stowarzyszenia Chrześcijańskich Pracowników (Acli), potwierdzając „wolę kontynuowania” drogi wiary wskazanej przez Papieża „oraz promocji i obrony życia ludzkiego we wspólnocie z całym Kościołem i ludźmi dobrej woli”.

Inspiracja dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

Życzenia dla Leona XIV napłynęły także od wspólnoty akademickiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jego życie i posługa pasterska są świetlistym świadectwem wiary, nadziei i miłości – „prawdziwych filarów życia chrześcijańskiego” – czytamy w przesłaniu, które przekazał rektor Mirosław Kalinowski, podkreślając „głęboką inspirację”, jaką uczelnia czerpie z przewodnictwa Papieża. „Jego ojcowska troska o duchową i moralną odnowę ludzkości głęboko rezonuje z naszą misją łączenia wiary i rozumu, służby Kościołowi i społeczeństwu poprzez edukację oraz poszukiwania mądrości prowadzącej do Boga” – kończy profesor Kalinowski, prosząc Boga, aby zesłał na Papieża „siłę, mądrość i pokój”.

Wdzięczność Katolickiego Uniwersytetu Najświętszego Serca

Życzenia dla Leona XIV przesyła Katolicki Uniwersytet Najświętszego Serca. W liście podpisanym przez rektor Elenę Beccalli formułuje „najszczersze życzenia”. W imieniu całej wspólnoty akademickiej profesor Beccalli wyraża nadzieję, że „łaska Zmartwychwstałego Pana” będzie prowadziła Papieża „w jego misji biskupa Rzymu i pasterza Kościoła powszechnego, w znaku pokoju, sprawiedliwości i pojednania między narodami”.

U boku Papieża w duchu Giussaniego

„W dniu Jego urodzin jesteśmy wdzięczni Bogu za dar Jego życia i ojcowskie objęcie Kościoła powszechnego” – pisze Papieżowi przewodniczący „Bractwa Komunia i Wyzwolenie” Davide Prosperi, który dodaje: „Jak zawsze uczył nas ks. Luigi Giussani, chcemy służyć Kościołowi i jego pasterzom tam, gdzie inicjatywa Chrystusa dotyka naszego życia. Dlatego pragniemy coraz gorliwiej strzec darów jedności, komunii i pokoju, które przekazał nam Ksiądz od chwili swego wyboru”. Prosperi zapewnia Leona XIV o modlitwie wszystkich wspólnot Komunii i Wyzwolenia na świecie i składa na koniec „najserdeczniejsze życzenia”.