Paryż: kanonizacja karmelitanek, które zainspirowały Bernanosa

W katedrze Notre Dame w Paryżu odbyła się kanonizacją szesnastu karmelitanek z Compiègne zgilotynowanych podczas rewolucji francuskiej. „Obyśmy nauczyli się od nich siły i owocności życia wewnętrznego całkowicie zwróconego ku rzeczywistościom niebieskim” – napisał Leon XIV w przesłaniu na kanonizację.

Krzysztof Bronk - Watykan

Papież zauważył, że karmelitanki z Compiègne należą do grona licznych wiernych, zakonników i księży, którzy ponieśli męczeńską śmierć podczas rewolucji francuskiej. Swoją postawą wywarły ogromny wpływ na swych współczesnych, na „najtwardsze nawet serca i umysły”, a także zainspirowały licznych artystów. To o nich pisze Bernanos w „Dialogach karmelitanek”, a francuski kompozytor Francis Poulenc poświęcił im noszącą ten sam tytuł operę.

Ojciec Święty zauważa, że pokój serca, z którymi karmelitanki wchodziły na szafot był owocem ożywiającej ich miłości, wiary i nadziei. Nie były już ofiarami, ale tymi, które składają w ofierze największy dar. Dobrowolnie ofiarowały swe życie Bogu, aby przywrócić pokój Kościołowi i państwu. Były przekonane, że nawet w samym sercu najbardziej niesprawiedliwego cierpienia kryje się ziarno nowego życia – napisał Leon XIV.