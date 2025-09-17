Szukaj

Ojciec Święty podczas audiencji generalnej Ojciec Święty podczas audiencji generalnej  (@Vatican Media)
Papież

Papież zawierzył Polskę i pokój na świecie wstawiennictwu św. Stanisława Kostki

Podczas środowej audiencji generalnej Papież Leon XIV nawiązał do przypadającego w czwartek liturgicznego święta św. Stanisława Kostki. „Niech ten osiemnastolatek, który patronuje waszej Ojczyźnie oraz młodzieży, będzie przykładem i inspiracją dla nowych pokoleń wierzących, w poszukiwaniu woli Bożej i w odważnym wypełnianiu własnego powołania” - wskazał Ojciec Święty.

Ks. Marek Weresa – Watykan

Pełna treść papieskiego pozdrowienia: 

„Pozdrawiam serdecznie Polaków. Jutro wspominacie św. Stanisława Kostkę. Niech ten osiemnastolatek, który patronuje waszej Ojczyźnie oraz młodzieży, będzie przykładem i inspiracją dla nowych pokoleń wierzących, w poszukiwaniu woli Bożej i w odważnym wypełnianiu własnego powołania. Jego wstawiennictwu zawierzam Polskę oraz pokój na świecie. Z serca wam błogosławię”.


17 września 2025, 10:50

