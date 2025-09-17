Ojciec Święty podczas audiencji generalnej (@Vatican Media)

Papież zawierzył Polskę i pokój na świecie wstawiennictwu św. Stanisława Kostki

Podczas środowej audiencji generalnej Papież Leon XIV nawiązał do przypadającego w czwartek liturgicznego święta św. Stanisława Kostki. „Niech ten osiemnastolatek, który patronuje waszej Ojczyźnie oraz młodzieży, będzie przykładem i inspiracją dla nowych pokoleń wierzących, w poszukiwaniu woli Bożej i w odważnym wypełnianiu własnego powołania” - wskazał Ojciec Święty.

Ks. Marek Weresa – Watykan Pełna treść papieskiego pozdrowienia: „Pozdrawiam serdecznie Polaków. Jutro wspominacie św. Stanisława Kostkę. Niech ten osiemnastolatek, który patronuje waszej Ojczyźnie oraz młodzieży, będzie przykładem i inspiracją dla nowych pokoleń wierzących, w poszukiwaniu woli Bożej i w odważnym wypełnianiu własnego powołania. Jego wstawiennictwu zawierzam Polskę oraz pokój na świecie. Z serca wam błogosławię”. Czytaj także 17/09/2025 Leon XIV: prawdziwa nadzieja rodzi się w ciszy i zawierzeniu Nie w zgiełku, „ale w ciszy oczekiwania przenikniętego miłością” – tam dojrzewa prawdziwa nadzieja. Papież Leon XIV przypomniał, że Maryja Panna uczy nas oczekiwania pełnego wiary, ...

