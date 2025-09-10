Szukaj

Szukaj

Szukaj

plpolski
image.jpeg image.jpeg  (@Vatican Media)
Papież

Papież zawierzył Polaków Maryi, Królowej Pokoju

Na środowej audiencji ogólnej Papież zawierzył Polaków Maryi Królowej Pokoju. Prosił, by pamiętali w modlitwie o wszystkich regionach świata, które są dotknięte wojną, a w szczególności o żyjących tam dzieciach. Przypomniał, że dziś przypada Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny.

Krzysztof Bronk - Watykan

Oto pełna treść papieskiego pozdrowienia do polskich pielgrzymów:

„Serdecznie pozdrawiam Polaków. Dzisiaj, obchodzicie Narodowy Dzień Polskich Dzieci Wojny, symbolicznie upamiętniający ich cierpienia oraz ich wkład w odbudowę Polski po II wojnie światowej. Pamiętajcie w modlitwie i w projektach humanitarnych również o dzieciach Ukrainy, Gazy i innych regionów świata dotkniętych wojną. Polecam was oraz cierpiące dziś dzieci, opiece Maryi, Królowej Pokoju, i z serca błogosławię”.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

Tematy
10 września 2025, 10:33

Kalendarz papieski
Słuchaj podcastów
Słuchaj podcastów
Anioł Pański
Anioł Pański
Audiencje papieskie
Audiencje papieskie
Twój wkład w wielką misję Twój wkład w wielką misję