Papież zawierzył nowym świętym pokój na świecie

Na zakończenie liturgii kanonizacyjnej Leon XIV zawierzył wstawiennictwu nowych świętych i błogosławionych pokój na świecie. Przypomniał, że wczoraj do chwały ołtarzy wyniesione zostały dwie ofiary sowieckiego reżimu: katolicki biskup w Estonii oraz młoda Węgierka, która zginęła z rąk czerwonoarmisty, broniąc się przed gwałtem.

Krzysztof Bronk – Watykan

Rządzący, słuchajcie głosu sumienia!

W mocnych słowach Leon XIV zwrócił się też do liderów politycznych na świecie. „Powtarzam rządzącym – powiedział – słuchajcie głosu sumienia! Pozorne zwycięstwa osiągnięte za pomocą broni, siejąc śmierć i zniszczenie, są w rzeczywistości porażkami i nigdy nie przynoszą pokoju i bezpieczeństwa! Bóg nie chce wojny, chce pokoju i wspiera tych, którzy starają się wyjść ze spirali nienawiści i podążać drogą dialogu”.

Wstawiennictwu Świętych i Maryi Panny powierzamy nasze nieustanne modlitwy o pokój, zwłaszcza w Ziemi Świętej i na Ukrainie, oraz w każdym innym kraju skrwawionym przez wojnę – powiedział Papież.

Beatyfikacja ofiar sowieckiego reżimu

Przed odmówieniem modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty pozdrowił też wszystkie delegacje i pielgrzymów, którzy licznie przybyli na kanonizację Pier Giorgia Frassatiego i Carla Acutisa. Przypomniał zarazem, że „Kościół wzbogacił się również o dwoje nowych Błogosławionych. W Tallinie, stolicy Estonii, beatyfikowano arcybiskupa jezuitę Eduarda Profittlicha, zamordowanego w 1942 r. podczas prześladowań Kościoła przez reżim sowiecki. W Veszprém na Węgrzech beatyfikowano Marię Magdalenę Bódi, młodą świecką kobietę, zamordowaną w 1945 r. za opór wobec żołnierzy, którzy chcieli ją zgwałcić. Chwalmy Pana za tych dwóch męczenników, odważnych świadków piękna Ewangelii!