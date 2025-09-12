Papież rozmawiał z nowymi biskupami: zaufajcie łasce stanu

Do zaufania łasce Bożej i „łasce stanu” zachęcił Papież uczestników watykańskiego kursu dla nowych biskupów. Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej podało informację o zamkniętej części audiencji, podczas której Leon XIV odpowiadał na pytania biskupów. „Modlę się za was, Kościół docenia wasze ‘tak’, nie jesteście sami, razem niesiemy ten ciężar i razem głosimy Ewangelię Jezusa Chrystusa” – powiedział Ojciec Święty.

Krzysztof Bronk - Watykan

Papież podkreślił, że ważne jest trwanie blisko Pana Boga, zachowanie czasu na modlitwę, życie w bezwarunkowym zaufaniu Duchowi Świętemu, który jest źródłem ich powołania. Zachęcił biskupów, by nie zrażali się pierwszymi trudnościami. Prosił ich o zachowanie bliskości z wiernymi i księżmi, o okazywanie względem nich miłosierdzia i stanowczości, kiedy jest to konieczne.

Nie odkładajcie tych spraw do szuflady

Leon XIV wezwał też biskupów, by szybko reagowali na przypadki niewłaściwego zachowania kapłanów. „Nie wolno tego odkładać do szuflady, trzeba się tym zająć, z miłosierdziem i prawdziwą sprawiedliwością wobec osób skrzywdzonych i oskarżonych”.

Ekologia, ale po chrześcijańsku

Papieża zapytano też o kryzys ekologiczny i jego konsekwencje. Ojciec Święty podkreślił, że Kościół ma się zajmować tym sprawami, ale w taki sposób, by nie było to sprzeczne z antropologią chrześcijańską.

Odpowiedzialność za seminarzystów

Leon XIV wskazał też na odpowiedzialność biskupów za powołania i formację seminaryjną, w tym na początkowym etapie przygotowania do kapłaństwa. Papież zachęcał do właściwego przyjmowania tych, którzy zgłaszają się do seminarium i towarzyszenia im w odkrywaniu różnych aspektów Ewangelii, życia chrześcijańskiego i misji. Papież zachęcił też do doceniania roli osób świeckich, również w ewangelizacji.

Ostrożnie z sieciami społecznościowymi

Odpowiadając na pytania biskupów, Papież zachęcił też do ostrożności w korzystaniu z sieci społecznościowych, gdzie „każdy czuje się uprawniony do mówienia, co chce, nawet rzeczy nieprawdziwych”. Dlatego, jak stwierdził, trzeba zachować spokój, rozsądek, a niekiedy skorzystać również z pomocy profesjonalistów w dziedzinie komunikacji.

Szukać pomocy u mądrych biskupów seniorów

Zwracając się do nowych biskupów, Papież podkreślił znaczenie doświadczenia, które zdobyli wcześniej w Kościele lokalnym. Podkreślił potrzebę zachowania żywego kontaktu ze światem, aby odpowiadać na pytania współczesnych ludzi. Zachęcał, by nie bali się korzystać z doświadczeń mądrych biskupów seniorów. Przestrzegał natomiast przed pokusą zamykania się we własnej grupie.