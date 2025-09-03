Papież prosi o modlitwę za uczniów polskich szkół

Na audiencji ogólnej Papież zaapelował, aby we wrześniu modlić za uczniów polskich szkół oraz ich nauczycieli. Leon XIV zawierzył ich wstawiennictwu dwóch młodych Włochów, którzy w przyszłą niedzielę zostaną zaliczeni w poczet świętych.

Krzysztof Bronk - Watykan

Słowo do Polaków

Pozdrawiający przybyłych do Watykanu polskich pielgrzymów, Ojciec Święty powiedział:

„Serdecznie pozdrawiam Polaków! Niech wrzesień będzie czasem modlitwy w intencji dzieci i młodzieży powracających do szkół oraz tych, którzy troszczą się o ich wychowanie i wykształcenie. Proście dla nich, przez wstawiennictwo błogosławionych, a wkrótce świętych, Piera Giorgia Frassatiego i Carla Acutisa, o dar głębokiej wiary na drodze wzrastania. Z serca wam błogosławię!”

Uczmy się od Grzegorza Wielkiego

Natomiast w słowie do pielgrzymów włoskich Papież przypomniał o przypadającym dziś wspomnieniu liturgicznym św. Grzegorza Wielkiego, który jest pochowany w Bazylice św. Piotra. Leon XIV zauważył, że ten żyjący w VI w. papież jest nazywany wielkim ze względu na to, co uczynił jako pasterz i nauczyciel wiary w trudnych dla Kościoła i społeczeństwa czasach. Jego „wielkość” – jak zauważył Ojciec Święty czerpała siłę z wiary Chrystusa. „Życzę każdemu z was, abyście w Panu Bogu rozpoznali jedyną prawdziwą siłę waszego istnienia” – dodał Leon XIV.