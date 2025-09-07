Papież pozdrowił młodych, którzy przybyli na kanonizację

Ta kanonizacja to piękne świętego dla całego Kościoła. Wszyscy jesteśmy powołani do świętości – powiedział Leon XIV przed rozpoczęciem liturgii, podczas której Pier Giorgio Frassati i Carlo Acutis zostaną zaliczeni w poczet świętych. Udając się na Eucharystię podszedł do mikrofonu i w spontanicznych słowach pozdrowił rzesze wiernych, a w szczególności młodych, którzy przybyli na kanonizację. Obiecał im, że pozdrowi ich osobiście po zakończeniu liturgii.

Krzysztof Bronk - Watykan

„Dzisiaj – mówił Leon XIV - jest piękne święto dla całych Włoch, dla całego Kościoła, dla całego świata! Zanim rozpoczniemy uroczystą celebrację kanonizacji, chciałem powitać wszystkich i powiedzieć kilka słów, ponieważ z jednej strony uroczystość ta jest bardzo podniosła, ale z drugiej strony jest to również dzień wielkiej radości! Chciałbym powitać przede wszystkim wielu młodych ludzi, którzy przybyli na tę Mszę Świętą! To prawdziwe błogosławieństwo Pana, że możemy się spotkać, wy, którzy przybyliście z różnych krajów. To naprawdę dar wiary, którym chcemy się dzielić”.

W osobnych słowach Papież pozdrowił rodziny dwóch błogosławionych, a także oficjalne delegacje. „Przygotowujemy się do tej liturgicznej uroczystości modlitwą, z otwartym sercem, pragnąc naprawdę przyjąć tę łaskę Pana, i wszyscy czujemy w sercu to samo, co przeżywali Pier Giorgio i Carlo: tę miłość do Jezusa Chrystusa, zwłaszcza w Eucharystii, ale także w ubogich, braciach i siostrach. Wszyscy wy, wszyscy my, jesteśmy powołani, aby być świętymi. Niech Bóg was błogosławi!”