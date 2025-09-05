Papież Leon XIV: Troska o stworzenie jest naszym powołaniem

Papież Leon XIV zainaugurował dziś Borgo Laudato si’ w Castel Gandolfo. Projekt, po raz pierwszy zaproponowany przez papieża Franciszka, łączy duchowość, edukację, historię, naturę, sztukę i zrównoważoną innowację jako żywe świadectwo zaangażowania Kościoła w troskę o stworzenie i o najbardziej bezbronnych.

Linda Bordoni, ks. Paweł Rytel-Andrianik

Przybywając przez główną bramę kompleksu, Papież został powitany przez tych, którzy na co dzień służą pielgrzymom i odwiedzającym Borgo Laudato si’. Idąc aleją obsadzoną drzewami, pozdrawiał rodziny, które tam się zebrały.

Wezwanie do ekologii integralnej

Ojciec Święty kontynuował wizytę elektrycznym pojazdem, co było znakiem zaangażowania projektu w zrównoważoną mobilność. Zatrzymał się w historycznym Ogrodzie Matki Bożej, gdzie wcześniej tego lata odprawił pierwszą Mszę św. z nowego formularza Mszy o ochronę stworzenia (Missa pro custodia creationis). Nazywając go „naturalną katedrą”, Papież ponownie wezwał wszystkich do nawrócenia ekologicznego, zachęcając do refleksji nad stylem życia i większej odpowiedzialności w trosce o nasz wspólny dom.

Przechodząc przez ogrody i starożytne ruiny, spotkał pracowników i ich rodziny, dziękując im za opiekę nad ziemią oraz ponad 3 tysiącami gatunków roślin uprawianych w Borgo. Zatrzymał się, by nakarmić ryby w stawie pełnym lilii wodnych i kontemplować piękno ogrodów.

W winnicy biodynamicznej powitał pracowników rolnych i pobłogosławił zwierzęta, w tym piękne konie, podkreślając, że ekologia integralna oznacza troskę zarówno o stworzenie, jak i o ludzi.

Liturgia Słowa w szklarni

Kulminacyjnym punktem dnia była modlitwa w nowo wybudowanej szklarni – wielofunkcyjnym kompleksie o zerowej emisji energii, który stanowi bijące serce projektu Borgo Laudato si’. Jest ona także siedzibą Centrum przeznaczonego do organizowania różnorodnych inicjatyw poświęconych zrównoważonemu rozwojowi ekologicznemu. Tam papież Leon XIV przewodniczył Liturgii Słowa i Obrzędowi Błogosławieństwa, którym towarzyszyła modlitwa przy muzyce w wykonaniu tenora Andrei Bocellego i jego syna Matteo.

W homilii papież odniósł się do Ewangelii według św. Mateusza, przypominając wezwanie Jezusa: „Przypatrzcie się ptakom niebieskim” i „przypatrzcie się liliom polnym”. Każde stworzenie – powiedział – ma ważne i szczególne miejsce w planie Bożym i każde jest dobre.

„Troska o stworzenie jest prawdziwym powołaniem każdego człowieka. Jesteśmy stworzeniami pośród stworzeń, którym powierzono odpowiedzialność za opiekę nad wszystkim, co uczynił Stwórca” – podkreślił.

Zaznaczył, że Borgo Laudato si’ ma być „żywym laboratorium” wiary i zrównoważonego rozwoju.

„To, co dziś widzimy, jest syntezą niezwykłego piękna, gdzie duchowość, codzienne życie i technologia współistnieją w harmonii. To miejsce bliskości i wspólnoty, a także ziarno, które może wydać owoce sprawiedliwości i pokoju” – powiedział Papież.

Modlitwa za stworzenie

Liturgię zakończyła modlitwa za stworzenie, prosząc Boga, aby obudził wdzięczność za każde stworzenie, oświecił przywódców w promowaniu dobra wspólnego oraz umocnił ludzkość w postanowieniu ochrony życia i przygotowania „Królestwa sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna”.