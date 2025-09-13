Papież do pielgrzymów: Bądźcie głosicielami piękna

O potrzebie pielęgnowania i głoszenia piękna mówił Leon XIV do uczestników pielgrzymki jubileuszowej z włoskiej diecezji Umbrii, którzy 13 września przeszli przez Drzwi Święte w Bazylice watykańskiej. „Świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, by nie pogrążyć się w rozpaczy” – mówił Ojciec Święty, nawiązując do słów św. Pawła VI.

Wojciech Rogacin – Watykan

Umbria pełna piękna

Papież za temat przesłania do pielgrzymów z Umbrii wybrał piękno, bowiem – jak wkazał – przybyli oni z regionu „pięknego pod wieloma względami: zielonego serca Włoch, z jego bujną przyrodą; skarbca sztuki, z jego miasteczkami i tradycjami; ziemi świętych i błogosławionych.”

Ojciec święty stwierdził, że każda ze wspólnot z tej diecezji mogłaby opowiedzieć swoją wyjątkową historię, przywołując znane imiona i mniej znane dzieje. „Widok was wszystkich razem tutaj przypomina o pięknie Ciała Chrystusa w jego różnorodnej harmonii (por. 1 Kor 12,12–19). Przypominają o tym także krajobrazy waszych ziem, w których stworzenie splata się z dziełem człowieka, a sztuka i natura wzajemnie się do siebie odwołują” – mówił Leon XIV.

Piękno wypływające z Ewangelii

Dodał, że nade wszystko świadczą o tym pięknie Umbrii wieki świętości, podczas których te ziemie przemierzali „mistycy i pokutnicy, poeci i teologowie, milczący pustelnicy, kobiety pełne wiary i odwagi, entuzjastyczna młodzież, która z pokolenia na pokolenie przekazywała sobie to samo, cudowne dziedzictwo – Ewangelię Jezusa.”

Inspiracja dla św. Karola Acutisa

Leon XIV nawiązał do kanonizacji 7 września Karola Acutisa, który był mocno związany z położonym w Ubmrii Asyżem. „Chcę jednak przypomnieć, że właśnie z tego ich strumienia dobroci czerpał inspirację i siłę młody Święty, kanonizowany w ubiegłą niedzielę. I to jest ważne, ponieważ przypomina nam, że skarb, który otrzymaliśmy, nadal wzrasta; że winorośl kwitnie i przynosi owoce, a dobry moszcz fermentuje i roztacza swój aromat” – mówił Ojciec Święty.

Piękno opiera się sile czasu

I wezwał do pielęgnowania piękna w codzienności: „Święty Paweł VI powiedział, że ‘świat, w którym żyjemy, potrzebuje piękna, by nie pogrążyć się w rozpaczy’ (Orędzie do artystów, 8 grudnia 1965, 4), i dodał: ‘Piękno […] jest tym cennym owocem, który opiera się niszczącej sile czasu, który łączy pokolenia i sprawia, że porozumiewają się one w zachwycie’. Jesteście nim otoczeni na różne sposoby: doceniajcie je, miłujcie, pozwólcie, aby mówiło wam o Bogu, a następnie sami stawajcie się jego głosicielami” – wezwał Leon XIV.