Papież do augustianów: ukazujmy młodym piękno powołania

Powołanie rodzi się tylko wtedy, gdy odczuwa się pociąg do czegoś wielkiego, miłości, która zaspokaja serce człowieka – powiedział Papież do uczestników kapituły augustianów. Podkreślił, że trzeba pomagać młodym w dostrzeżeniu piękna powołania i pokochaniu tego, kim mogą się stać, jeśli odpowiedzą na Boże wezwanie.

Krzysztof Bronk – Watykan

Jak mówił Augustyn, powróć do siebie!

Ojciec Święty złożył wizytę w Papieskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum i spotkał się z uczestnikami kapituły generalnej swego zakonu. Zaznaczył, że mają oni wsłuchiwać się w Ducha Świętego, tak jak zalecał to św. Augustyn, gdy mówił: „Nie wychodź poza siebie, powróć do siebie: prawda miesza w człowieku wewnętrznym” (De vera religione, 39, 72).

Powrót do siebie to powrót do źródeł

Leon XIV wyjaśnił, że nie chodzi tu o ucieczkę od obowiązków i misji. „Wracamy do siebie, aby następnie wyjść jeszcze bardziej zmotywowani i entuzjastyczni do misji. Powrót do siebie odnawia duchowy i duszpasterski zapał: powracamy do źródła życia zakonnego i konsekracji, aby móc nieść światło tym, których Pan stawia na naszej drodze. Odkrywamy na nowo relację z Panem i braćmi”.

„Kochajcie to, czym będziecie”

W przemówieniu do augustianów Papież zwrócił szczególną uwagę na powołania i formację. Przywołał powiedzenie św. Augustyna: „Kochajcie to, czym będziecie”. Jego zdaniem jest to cenna wskazówka, by nie postrzegać formacji jako zbioru zasad czy czynności, które trzeba wykonywać. W centrum formacji musi być bowiem miłość.

Powołanie to pociąg do czegoś wielkiego

„Powołanie chrześcijańskie, a zwłaszcza powołanie zakonne – mówił Ojciec Święty – rodzi się tylko wtedy, gdy odczuwa się pociąg do czegoś wielkiego, do miłości, która może karmić i nasycać serce. Dlatego naszym pierwszym zadaniem powinno być pomaganie zwłaszcza młodym ludziom w dostrzeżeniu piękna powołania i pokochaniu tego, kim mogą się stać, przyjmując powołanie. Powołanie i formacja nie są z góry ustalonymi rzeczywistościami: są duchową przygodą, która obejmuje całą historię człowieka, a przede wszystkim jest przygodą miłości z Bogiem”.

Poznawać Boga w formacji intelektualnej

Leon XIV podkreślił, że miłość musi być również podstawowym kryterium dla studiów teologicznych i formacji intelektualnej. Boga nie można poznać wyłącznie za pomocą rozumu i teoretycznych informacji. Chodzi raczej o to, by dać się zadziwić jego wielkością, stawiać sobie pytania i zastanawiać się nad sensem rzeczy, tego, co się dzieje, aby odnaleźć ślad Stwórcy, a przede wszystkim kochać Go i sprawić, by inni Go kochali – powiedział Papież.

Studiować z miłością

Przypominał, że „tym, którzy studiują, św. Augustyn zaleca hojność i pokorę, które rodzą się właśnie z miłości: hojność dzielenia się z innymi wynikami swoich dociekań, aby przyniosły one korzyść ich wierze; pokorę, aby nie popaść w próżność tych, którzy poszukują wiedzy dla niej samej, czując się lepsi od innych dzięki jej posiadaniu”.

Ożywiajcie ducha misyjnego

Papież zachęcił też augustianów, by zachowali właściwego dla tego zgromadzenia ducha misyjnego. „Zachęcam was do ożywiania tego ducha, pamiętając, że misja ewangelizacyjna, do której wszyscy jesteśmy powołani, wymaga świadectwa pokornej i prostej radości, gotowości do służby, dzielenia życia z ludźmi, do których jesteśmy posłani”.