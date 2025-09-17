Papież apeluje o pokój w Gazie

W obliczu Wszechmogącego Pana, który powiedział «Nie zabijaj», oraz w obliczu całej ludzkości, każda osoba ma zawsze nienaruszalną godność, którą należy szanować i chronić - przypomniał Ojciec Święty na zakończenie środowej audiencji generalnej. Papież ponowił apel o zawieszenie broni, uwolnienie zakładników, działania dyplomatyczne oraz pełne poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego.

ks. Marek Weresa – Watykan

Leon XIV na zakończenie spotkania z wiernymi na Placu św. Piotra wyraził solidarność z narodem palestyńskim w Strefie Gazy. Wskazał, że ludzie tam mieszkający żyją w strachu oraz niedopuszczalnych warunkach; są także siłą zmuszani – po raz kolejny – do opuszczenia swej ziemi.

Jednocześnie Papież zachęcił wszystkich do włączenia się w modlitwę, „aby jak najszybciej nastał świt pokoju i sprawiedliwości”.