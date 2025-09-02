Papieska intencja na wrzesień: o odnowę relacji ze stworzeniem

Do modlitwy o odnowienie naszych relacji z całym stworzeniem zachęca Leon XIV w papieskiej intencji na wrzesień. Została ona ustalona jeszcze przez poprzedniego papieża. „Módlmy się, abyśmy – inspirowani przykładem św. Franciszka – zrozumieli wzajemną zależność wszystkich istot stworzonych, kochanych przez Boga, godnych miłości i szacunku” – prosi Ojciec Święty.

Krzysztof Bronk - Watykan

W filmie promującym intencję Leon XIV odmawia przygotowaną z tej okazji modlitwę. Przypomina w niej, że Bóg miłuje wszystkie stworzenia, a każda istota, choćby najmniejsza, jest owocem Jego miłości i ma swoje miejsce w świecie. Swoją troską ogarnia najprostsze nawet i najkrótsze życie. „Jak św. Franciszek z Asyżu, tak i my chcemy dziś zawołać: ‘Pochwalony bądź, Panie mój!’” – mówi Papież.

Przypomina on również, że w pięknie stworzenia Bóg objawia się jako źródło wszelkiego dobra. „Otwórz nasze oczy, abyśmy Cię rozpoznawali. Ucz nas przez tajemnicę Twojej bliskości wobec całego stworzenia, że świat nie jest problemem do rozwiązania, lecz tajemnicą, którą należy kontemplować z wdzięcznością i nadzieją” – dodaje Leon XIV.

Na zakończenie prosi Boga, aby pomógł nam odkrywać Jego obecność w całym stworzeniu, byśmy poczuli się odpowiedzialni za nasz wspólny dom.