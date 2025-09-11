Leon XIV: w utrapieniu słuchajmy orędzia nadziei, płynącego ze Stworzenia
Vatican News
Św. Augustyn jest inspiracją wskazań, jakie Leon XIV kieruje do uczestników obrad XII Latynoamerykańskiego Kongresu Nauki i Religii, w przesłaniu podpisanym przez watykańskiego sekretarza stanu kard. Pietro Parolina. Naukowe spotkanie odbywa się w Rzymie, w Ateneum Regina Apostolorum.
Zaproszenie Papieża, skierowane do rektora uczelni, organizującej kongres, o. José Enrique Oyarzúna L.C., oraz do wszystkich uczestników, brzmi: „szukać dróg, które pozwolą człowiekowi przekroczyć wszystko to, co może być zmierzone, aby kontemplować Miarę bez miary; przekroczyć wszystko to, co może być policzone, aby kontemplować Liczbę bez liczby; przekroczyć wszystko to, co może być grzechem, aby kontemplować Ciężar bez ciężaru”. Cytat ten pochodzi z dzieła „De Genesi ad litteram” św. Augustyna, biskupa Hippony.
W ten sposób – kontynuuje Ojciec Święty, błogosławiąc wysiłki uczestników kongresu – dzieło Boże będzie głosiło chwałę swojego Stwórcy, a człowiek będzie mógł słuchać Jego orędzia nadziei nie tylko w blasku pogodnych dni swojego życia, lecz także w nocach trwogi i utrapienia, właściwych ludzkiej kondycji.
Sam kongres jest okazją do refleksji interdyscyplinarnej, prowadzonej z uwzględnieniemnnauk przyrodniczych, teologicznych i filozofii w perspektywie poszukiwania i przekazywania nadziei.
