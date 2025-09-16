Leon XIV rozmawiał telefonicznie z proboszczem parafii w Gazie

We wtorek rano Papież Leon XIV odbył rozmowę telefoniczną z proboszczem parafii Świętej Rodziny w Gazie, ojcem Gabrielem Romanellim – podał Matteo Bruni, dyrektor Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. W Gazie trwa ofensywa wojsk izraelskich.

Wojciech Rogacin – Watykan

Papież zaniepokojony sytuacją

Jak poinformował Mateo Bruni, o. Romanelli poinformowal Papieża o sytuacji w mieście i parafii, która nadal pomaga około 450 osobom, które się w niej schroniły, oraz tym, którzy się do niej zwracają - rozdaje posiłki i wodę oraz utrzymuje otwartą wewnętrzną aptekę. Działa także oratorium, zajęcia dla dzieci i młodzieży oraz wsparcie dla osób starszych i chorych, pomimo nasilającego się konfliktu.

Papież wyraził swoje zaniepokojenie tym, co się dzieje, i zapewnił ojca Gabriela oraz wszystkich zwracających się do parafii o swojej bliskości i modlitwie – poinformował dyrektor Biura Prasowego.

Wielka operacja wojskowa

Izraelska armia prowadzi działania ofensywne w mieście Gaza. Ubiegłej nocy przeprowadzono serię ataków z powietrza. Jak przyznał wcześniej w rozmowiem z Radiem Watykańskim proboszcz katolickiej parafii, docierają do niego głosy o wielkiej operacji wojskowej. Ma ona miejsce przede wszystkim w zachodniej i północno-zachodniej części miasta Gazy. Parafia natomiast znajduje się we wschodniej części miasta, w dzielnicy zwanej Starym Miastem. „W tej chwili – mówił w rozmowie z Radiem Watykańskim – mamy się dobrze, bombardowania są daleko, kontynuujemy z całą prostotą nasze życie, staramy się służyć Bogu i bliźnim, pomagając 450 uchodźcom, których mamy tu w kościele”.