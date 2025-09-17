Leon XIV: religia nie jest źródłem konfliktu, lecz pojednania
Wojciech Rogacin – Watykan
Religia sprzyja współpracy
Ojciec Święty rozpoczyna swój list do uczestników kongresu słowem „pokój” wypisanym w czterech językach: jego rodzimym, angielskim, a także po hebrajsku, arabsku i kazachsku. Bo, jak pisze, w gruncie rzeczy temat spotkania: „Dialog religii: synergia dla przyszłości” – sprowadza się do kwestii współdziałania i pojednania. „W swej istocie ‘synergia’ oznacza współdziałanie – zarówno ze sobą nawzajem, jak i z Bogiem. Każdy autentyczny impuls religijny sprzyja dialogowi i współpracy, zakorzenionej w naszej wrodzonej świadomości współzależności, która łączy jednostki i narody” – podkreśla Papież.
Dodaje, że taka współpraca nie jest wezwaniem do zacierania różnic, lecz zaproszeniem do przyjęcia różnorodności jako źródła wzajemnego ubogacenia. Leon XIV przypomina w przesłaniu, że Kościół katolicki ze swej strony uznaje i ceni wszystko, co jest „prawdziwe i święte” w innych religiach (Nostra Aetate, 28 października 1965, 2).
Religie muszą jednoczyć siły w obronie najsłabszych
Papież przypomina historyczne zgromadzenie przywódców religijnych w Asyżu w 1986 roku, zwołane przez papieża Jana Pawła II, które pokazało, że nie może być pokoju między narodami bez pokoju między religiami. Przypomina także Dokument o braterstwie ludzkim dla pokoju światowego i wspólnego współistnienia, podpisany w Abu Zabi w 2019 roku przez papieża Franciszka i wielkiego imama Al-Azhar, Ahmada Al-Tayyeba oraz Kongres z 2022 roku, kiedy papież Franciszek i przywódcy różnych religii „zjednoczyli się, aby potępić przemoc i ekstremizm, upominać się o troskę o uchodźców i wezwać wszystkich przywódców do wspólnej pracy na rzecz pokoju”.
„Te wysokie zobowiązania znajdują odzwierciedlenie w konkretnych działaniach: gdy nadchodzą klęski żywiołowe, gdy uchodźcy są zmuszeni uciekać lub gdy rodziny cierpią z powodu skrajnego ubóstwa i głodu, wspólnoty religijne często jednoczą siły, działając ramię w ramię, by nieść pomoc i nadzieję najbardziej potrzebującym” – zauważa Leon XIV.
Religia źródłem uzdrowienia i pojednania
Podkreśla również konieczność zaangażowania, braterstwa i solidarności wszystkich. „Kiedy przywódcy religijni stają razem w obronie najbardziej bezbronnych członków społeczeństwa, sadzą drzewa, by troszczyć się o nasz wspólny dom, lub podnoszą wspólny głos w obronie godności człowieka, dają świadectwo prawdzie, że wiara bardziej jednoczy niż dzieli. W ten sposób synergia staje się potężnym znakiem nadziei dla całej ludzkości, ukazując, że religia w swojej istocie nie jest źródłem konfliktu, lecz źródłem uzdrowienia i pojednania” – pisze Papież i zachęca do modlitwy i służby ramię w ramię tam, gdzie zagrożona jest godność człowieka.
Przywódcy ze świata
W Kongresie w Astanie biorą udział przywódcy światowi i religijni z różnych krajów świata, w tym prezydent Kazachstanu Kassym-Jomart Tokajew, któremu Leon XIV wyraził wdzięczność jako gospodarzowi spotkania.
