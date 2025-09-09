Leon XIV ponownie w Castel Gandolfo
Krzysztof Bronk - Watykan
O jednodniowym wyjeździe Leona XIV do Castel Gandolfo poinformowało wczoraj wieczorem Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Podkreślono, że to właśnie tam Papież będzie kontynuował swą normalną działalność.
Leon XIV zatrzymał się w należącym do letniej rezydencji papieskiej Pałacu Barberinich (Villa Barberini). Został on wybudowany na początku XVII w. przez Scipione Viscontiego i do dziś nosi herb rodziny Viscontich. Potem przez niemal trzy stulecia należał do rodziny Barberinich.
W Castel Gandolfo Leon XVI spędził letni urlop od 6 do 22 lipca. Następnie powrócił na kilka dni do swej letniej rezydencji w połowie sierpnia z okazji uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po raz kolejny udał się do Castel Gandolfo 5 września, by zainaugurować ekologiczny projekt Borgo Laudato si’.
Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.