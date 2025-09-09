Leon XIV ponownie w Castel Gandolfo

Wczoraj wieczorem Ojciec Święty ponownie udał się do Castel Gandolfo. Pozostanie tam niecały dzień. Dziś po południu ma powrócić do Watykanu. Już tradycyjnie wtorek to dla papieży dzień odpoczynku. Na dziś nie przewidziano żadnych audiencji.

Krzysztof Bronk - Watykan

O jednodniowym wyjeździe Leona XIV do Castel Gandolfo poinformowało wczoraj wieczorem Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej. Podkreślono, że to właśnie tam Papież będzie kontynuował swą normalną działalność.

Leon XIV zatrzymał się w należącym do letniej rezydencji papieskiej Pałacu Barberinich (Villa Barberini). Został on wybudowany na początku XVII w. przez Scipione Viscontiego i do dziś nosi herb rodziny Viscontich. Potem przez niemal trzy stulecia należał do rodziny Barberinich.

W Castel Gandolfo Leon XVI spędził letni urlop od 6 do 22 lipca. Następnie powrócił na kilka dni do swej letniej rezydencji w połowie sierpnia z okazji uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Po raz kolejny udał się do Castel Gandolfo 5 września, by zainaugurować ekologiczny projekt Borgo Laudato si’.