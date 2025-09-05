Leon XIV: pokój staje się sloganem, trzeba dać świadectwo

Pokój sprowadza się dziś często jedynie do sloganu. Trzeba go pielęgnować we własnym sercu i środowisku – mówił Leon XIV na audiencji dla Śródziemnomorskiej Rady Młodzieży. Bądźcie znakami nadziei, która nie zawodzi, bo jest zakorzeniona w Chrystusie – apelował do młodych Papież.

Krzysztof Bronk – Watykan

Śródziemnomorska Rada Młodzieży to inicjatywa Episkopatu Włoch. Należą do niej przedstawiciele różnych krajów i kultur, którzy dążą do pokojowego współistnienia między narodami basenu Morza Śródziemnego.

Śródziemnomorska Rada Młodzieży to inicjatywa Episkopatu Włoch (@Vatican Media)

Świat rozdarty konfliktami

Papież wskazał na aktualność tego projektu w dzisiejszym świecie „rozdartym konfliktami i przemocą, gdzie wyścig zbrojeń i wola dominacji przeważają nad prawem międzynarodowym i dobrem wspólnym”.

Pokój staje się pustym sloganem

Leon XIV zauważył, że pokój przedmiotem zainteresowania międzynarodowych przywódców, tematem globalnych dyskusji, ale niestety często sprowadza się go do zwykłego sloganu. „Musimy pielęgnować pokój w naszych sercach i w naszych relacjach – podkreślił Ojciec Święty – musimy pozwolić mu rozkwitnąć w naszych codziennych działaniach, pracować na rzecz pojednania w naszych domach, społecznościach, szkołach i miejscach pracy, w Kościele i między Kościołami”.

Leon XIV zauważył, że pokój przedmiotem zainteresowania międzynarodowych przywódców (@Vatican Media)

Głosić Ewangelię nad Morzem Śródziemnym

Papież podkreślił, że w tym zadaniu młodzi muszą być znakami nadziei, która nie zawiedzie, ponieważ jest zakorzeniona w miłości Chrystusa. Dlatego zachęcił ich, by byli świadkami Chrystusa i głosicielami Jego Ewangelii wokół Morza Śródziemnego, z którego brzegów wyruszyli na misję pierwsi uczniowie Chrystusa.

Wojna w imię Boga to bluźnierstwo

Leon XIV przyznał, że religie są niekiedy wykorzystywane do usprawiedliwiania przemocy i konfliktów zbrojnych. Musimy odrzucić to bluźnierstwo, które hańbi Święte Imię Boga – podkreślił Papież. Dodał, że świadectwem tego ma być styl naszego życia. Dlatego zachęcił do pielęgnowania modlitwy i życia duchowego, ponieważ to ono jest źródłem pokoju i umożliwia spotkanie różnych tradycji i kultur.

Leon XIV przyznał, że religie są niekiedy wykorzystywane do usprawiedliwiania przemocy i konfliktów zbrojnych (@Vatican Media)

Bądźcie światłem i solą, gdy wiara przygasa, a życie traci sens

„Nie bójcie się więc! – apelował na zakończenie Papież. – Siejcie ziarna pokoju wszędzie tam, gdzie kiełkują ziarna nienawiści i urazy. Bądźcie cierpliwymi budowniczymi jedności tam, gdzie panuje polaryzacja i wrogość. Bądźcie głosem tych, którzy nie mają głosu, wzywając do sprawiedliwości i poszanowania godności człowieka. Bądźcie światłem i solą tam, gdzie gaśnie płomień wiary i smak życia. Nie poddawajcie się, jeśli spotkacie tych, którzy was nie rozumieją. Jak mawiał św. Karol de Foucauld, Bóg wykorzystuje również przeciwne wiatry, aby doprowadzić nas do portu”.

Nie bójcie się więc! – apelował na zakończenie Papież (@Vatican Media)