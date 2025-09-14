Szukaj

Szukaj

Szukaj

plpolski
Papież dziękował wiernym za pamięć o jego 70. urodzinach Papież dziękował wiernym za pamięć o jego 70. urodzinach  (@VATICAN MEDIA )
Papież

Leon XIV podziękował za życzenia urodzinowe

Papież po modlitwie Anioł Pański podziękował wszystkim wiernym za życzenia urodzinowe i modlitwy w jego intencji, jakie do niego docierają. Dzisiaj Leon XIV obchodzi 70. Urodziny. „Składam dzięki Panu Bogu i moim rodzicom” – powiedział także Ojciec Święty

Wojciech Rogacin - Watykan

„Najmilsi, wydaje się, że wiecie, dzisiaj obchodzę siedemdziesiąte urodziny” – powiedział leon XIV po modlitwie Anioł Pański do około 30 tysięcy osób zebranych na Placu Świętego Piotra. Tymi słowami wywołał wielki aplauz zebranych.

Pojawił się transparent z życzeniami w języku hiszpańskim
Pojawił się transparent z życzeniami w języku hiszpańskim   (@VATICAN MEDIA)

„Składam dzięki Panu Bogu i moim rodzicom; dziękuję także wszystkim, którzy pamiętali o mnie w modlitwie. Bardzo wszystkim dziękuję! Dziękuje! Dobrej niedzieli!” – mówił Ojciec Święty.

WIerni z Włoch pozdrawiali Leona XIV
WIerni z Włoch pozdrawiali Leona XIV   (@VATICAN MEDIA)

„Viva il Papa!” – rozległy się okrzyki na Placu Świętego piotra. Wierni przynieśli też wielkie transparenty m.in. w językach włoskim i hiszpańskim, na których wypisali urodzinowe życzenia dla Ojca Świętego.

Dziękujemy, że przeczytałaś/eś ten artykuł. Jeśli chcesz być na bieżąco zapraszamy do zapisania się na newsletter klikając tutaj.

14 września 2025, 12:26

Kalendarz papieski
Słuchaj podcastów
Słuchaj podcastów
Anioł Pański
Anioł Pański
Audiencje papieskie
Audiencje papieskie
Twój wkład w wielką misję Twój wkład w wielką misję