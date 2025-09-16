Leon XIV o rosyjskich dronach nad Polską: Polacy zaniepokojeni
Wojciech Rogacin - Watykan
Leon XIV spędził dwa dni w Castel Gandolfo. Przed wyjazdem we wtorek wieczorem odpowiedział na kilka pytań dziennikarzy o sytuację w Gazie oraz kwestię ostatnich oskarżeń Rosji wobec NATO.
W Gazie trzeba szukać innego rozwiązania
Na pytanie, co z ludźmi z Gazy, którzy z jedną reklamówką muszą uciekać wobec trwającej wojny, Leon XIV powiedział: „Wielu nie ma dokąd pójść, więc to budzi niepokój. Rozmawiałem z naszymi ludźmi na miejscu oraz z proboszczem (parafii Świętej Rodziny - red.). Na razie chcą jeszcze zostać, trwają, ale naprawdę trzeba szukać innego rozwiązania.”
Polacy są zaniepokojeni naruszeniem przestrzeni powietrznej
Papież został zapytany również, co sądzi na temat niedawnej wypowiedzi Kremla, że NATO jest w stanie wojny z Rosją.
„NATO nie rozpoczęło żadnej wojny” - odpowiedział Leon XIV. „Polacy są zaniepokojeni, bo czują, że ich przestrzeń powietrzna została naruszona, więc sytuacja jest bardzo napięta. Bardzo, bardzo” - dodał Papież.
Zapytany, czy czuje się zaniepokojony, Leon XIV odparł: Oczywiście, że tak.”
Powrót do Watykanu
Wieczorem Leon XIV udał się w drogę powrotną do Watykanu. W środę przed południem spotka się z wiernymi na audiencji generalnej na Placu Świętego Piotra.
