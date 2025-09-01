Leon XIV na 650-lecie metropolii halickiej

Okazją do żarliwej modlitwy o dar pokoju ma być 650. rocznica utworzenia metropolii halickiej. Papież pisze o tym w liście do swego legata na obchody tej rocznicy. Mianował nim arcybiskupa seniora Neapolu kard. Crescenzia Sepe.

Krzysztof Bronk – Watykan

Uroczystości we Lwowie

Leon XIV przypomina, że prawowitym spadkobiercą metropolii halickiej jest archidiecezja lwowska obrządku łacińskiego. Dlatego też to jej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki poprosił Papieża, by, dla uczczenia tego jubileuszu i umocnienia wiary ludu Bożego, wysłał do Lwowa swego legata.

Trudny czas dla Ukrainy

Ojciec Święty prosi kard. Sepe, aby 6 września w jego imieniu przewodniczył we Lwowie uroczystościom rocznicowym, a także zapewnił o jego bliskości i miłości wszystkich wiernych i ludzi dobrej woli w tym trudnym czasie, w jakim znajduje się obecnie Ukraina.

Żarliwa modlitwa o pokój

Papieski legat ma „zachęcać wszystkich do jeszcze gorliwszego przestrzegania przykazania miłości, zarówno w rodzinach, jak i w życiu publicznym, a także do pielęgnowania żywej nadziei chrześcijańskiej w życiu codziennym i do żarliwej modlitwy o dar pokoju, którego pragnie Bóg”.

Jak przypomina Leon XIV metropolię halicką ustanowił papież Grzegorz XI w 1375 r. Konstytucją Apostolską Debitum pastoralis officii.