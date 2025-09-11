Leon XIV do nowych biskupów: macie być sługami wiary

Zostaliście powołani i wybrani, abyście byli posłani jako apostołowie Pana i słudzy wiary – powiedział Leon XIV dla uczestników watykańskiego kursu dla nowych biskupów. Podkreślił, że występujący dziś kryzys wiary i jej przekazu wymagają nowego zapału i odwagi w głoszeniu Ewangelii, tym bardziej, że – jak zaznaczył - wiele osób puka dziś do drzwi Kościoła i otwiera się na życie duchowe.

Krzysztof Bronk - Watykan

Papież przeznaczył na spotkanie z nowymi biskupami cały dzisiejszy poranek. Najpierw skierował do nich krótkie słowo wprowadzenia, a potem odpowiadał ich pytania i osobiście pozdrowił każdego z biskupów.

Macie służyć sprawie Ewangelii

Przypomniał, że „dar, który otrzymali, nie jest przeznaczony dla nich samych, ale służy sprawie Ewangelii. (…) Biskup jest sługą, biskup został powołany, aby służyć wierze ludu” – podkreślił Ojciec Święty.

Leon XIV powiedział, że „od tych, których Jezus powołuje na uczniów i głosicieli Ewangelii, a zwłaszcza od Dwunastu, wymaga się wewnętrznej wolności, ubóstwa ducha i gotowości do służby, która rodzi się z miłości, aby urzeczywistnić wybór samego Jezusa, który stał się ubogim, aby nas ubogacić”.

Już w apostołach była żądza wielkości, Jezus musiał interweniować

Papież odwołał się do słów św. Augustyna, biskupa antycznej Hippony. Uczył on, że biskup ma być sługą, a zarazem przyznawał, że już w apostołach zakradła się żądza wielkości. Wymagało to interwencji samego Jezusa, który musiał uzdrowić i pouczyć swych uczniów mówiąc: „kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich” (Mk 10, 43-44). „Bardzo ważne jest – podkreślił Ojciec Święty – abyśmy rozważali te słowa i starali się nimi żyć. Proszę was zatem, abyście zawsze czuwali i postępowali w pokorze i modlitwie, abyście stali się sługami ludu, do którego posyła was Pan”.

Służba wyraża się w bliskości

Papież dodał, że służba wyraża się konkretnie w bliskości względem ludzi, aby w ten sposób być znakiem bliskości samego Boga. Podkreślił, że nie chodzi tu o jakąś oportunistyczną strategię, lecz o styl Jezusa, który chce się przybliżać do ludzi poprzez nasze ręce, serca i słowa.

Jest kryzys wiary, ale ludzie też wracają do Kościoła

Leon XIV zachęcił też nowych biskupów do szczególnej refleksji nad tym, co to znaczy być dzisiaj sługą wiary ludu. „Kryzys wiary i jej przekazu, a także trudności z przynależnością do Kościoła i praktykowaniem wiary, wzywają nas do zapału i odwagi w nowym głoszeniu Ewangelii. Zarazem też wielu z tych, którzy wydają się dalecy od wiary, często powracają, by pukać do drzwi Kościoła lub otwierają się na nowe duchowe poszukiwania, nie znajdując niekiedy odpowiedniego języka czy form w zwykłych propozycjach duszpasterskich”.

Otwartość na aktualne wyzwania

Papież przypomniał, że biskupom nie mogą być też obce wyzwania o charakterze kulturowym i społecznym, dotyczące takich zagadnień jak dramat wojny i przemocy, cierpienie ubogich, dążenie do bardziej braterskiego świata i wyzwań etycznych. „W tym kontekście – powiedział Ojciec Święty – Kościół posyła was jako troskliwych i uważnych pasterzy, którzy potrafią dzielić drogę, pytania, niepokoje i nadzieję ludzi: pasterzy, którzy pragną być przewodnikami, ojcami i braćmi dla kapłanów oraz sióstr i braci w wierze”.