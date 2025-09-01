Szukaj

Papież Leon XIV przed rozpoczęciem Mszy św. na otwarcie Kapituły Generalnej Zakonu św. Augustyna Papież Leon XIV przed rozpoczęciem Mszy św. na otwarcie Kapituły Generalnej Zakonu św. Augustyna  (@Vatican Media)
Leon XIV do augustianów o słuchaniu, pokorze i jedności

Słuchanie, pokora i jedność – oto trzy pożyteczne wskazówki, jakie Liturgia daje wam na nadchodzące dni – powiedział dziś Leon XIV w homilii na rozpoczęcie Kapituły Generalnej augustianów, zakonu, z którego się wywodzi.

Ks. Paweł Rytel-Andrianik - Watykan

Ducha Święty mówi dziś tak jak w przeszłości

Odnosząc się do kwestii słuchania Leon XIV podkreślił, że „Duch Święty mówi dzisiaj tak samo, jak w przeszłości”. Zaznaczył, że czyni to przenikając serce oraz przez braci i okoliczności życia. Dlatego tak ważne jest, aby klimat Kapituły był klimatem słuchania – słuchania Boga i bliźnich.

„Wykonujcie to wszystko z pokorą” – mówił Papież do cytując św. Augustyna, który komentując różnorodność sposobów działania Ducha świętego „odczytuje tę wielość jako wezwanie do tego, byśmy stawali się mali wobec wolności i niezgłębionego działania Boga”.

Niech nie posiada wszystkich odpowiedzi

„Niech nikt nie myśli, że sam posiada wszystkie odpowiedzi. Każdy niech dzieli się z otwartością tym, co posiada. Wszyscy niech przyjmują z wiarą natchnienia Pana ze świadomością tego, że „jak niebiosa górują nad ziemią” (Iz55, 9), tak Jego drogi – nad naszymi drogami, a Jego myśli – nad myślami naszymi” – mówił Papież wskazując na pokorę w relacji do Boga. Dodał, że „tylko w ten sposób Duch Święty będzie mógł „nauczać” i „przypominać” to, co Jezus powiedział”.

Jedność kryterium działania

Leon XIV zachęcał, aby jedność była nie tylko celem niezbywalnym w podejmowanych wysiłkach, ale także „kryterium oceny waszego działania i wspólnej pracy, ponieważ to, co jednoczy, pochodzi od Niego, a to, co dzieli, nie może od Niego pochodzić”.

„Jak niegdyś różne języki, którymi człowiek mógł mówić, były znakiem obecności Ducha Świętego, tak dziś umiłowanie jedności […] jest znakiem Jego obecności. Tak jak ludzie duchowi cieszą się jednością, tak ludzie cieleśni nieustannie szukają sprzeczności” – wskazuje Papież, cytując św. Augustyna.

01 września 2025, 17:06

