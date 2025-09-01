Leon XIV: dla nas ubogi to brat, a nie beneficjent

W chrześcijańskiej dobroczynności nie ma podziału na dobroczyńców i beneficjentów. Wszyscy są braćmi i siostrami, którzy uznają siebie nawzajem za Boży dar. Leon XIV mówił o tym na audiencji dla włoskiej organizacji dobroczynnej Dzieło św. Franciszka dla Ubogich, która w tym roku obchodzi 70-lecie swego istnienia.

Krzysztof Bronk – Watykan

Za przykładem św. Franciszka

Dzieło to powstało przy kapucyńskim klasztorze w Mediolanie. Odwołując się do słów św. Franciszka z Asyżu, Papież zauważył, że w potrzebujących powinniśmy dostrzegać samego Chrystusa, a udzielając im pomocy, musimy pamiętać, że dzielimy się z nimi tym, co do nas nie należy, lecz zostało nam jedynie użyczone.

Papież Leon XIV przemawiający na audiencji (@Vatican Media)

W Chrystusie jesteśmy jednym ciałem

Leon XIV przywołał też nauczanie św. Augustyna, który wskazywał, że w Kościele dobroczynność to wzajemna pomoc różnych członków tego samego ciała. Dzięki temu jednoczymy się z Chrystusem i z dnia na dzień wzrastamy ku pełnej dojrzałości.

Papieska audiencja (@Vatican Media)

Jan Paweł II uczył szacunku dla każdego człowieka

Papież wskazał też na potrzebę poszanowania godności osób, którym udziela się pomocy. „Troszczymy się o tych, których spotykamy, po prostu dla ich dobra, aby mogli rozwijać swój potencjał i podążać swoją drogą, nie oczekując niczego w zamian i nie stawiając żadnych warunków. Tak jak Bóg postępuje z każdym z nas, wskazując nam drogę, oferując wszelką pomoc potrzebną do jej przebycia, ale pozostawiając nas wolnymi. Św. Jan Paweł II napisał na ten temat: Chodzi o ‘konkretne przyczynianie się do umocnienia godności i rozwoju uzdolnień twórczych każdej poszczególnej osoby, jej zdolności do odpowiedzi na własne powołanie, a więc na zawarte w nim Boże wezwanie’ Centesimus annus, 29”.

Leon XIV podkreślił, że takie życie miłością w trosce o integralne dobro bliźniego „jest wielką szansą dla moralnego, kulturalnego, a także gospodarczego wzrostu całej ludzkości” (tamże, 28).