Leon XIV: Dawajmy się jedni drugim, jak Chrystus oddał się nam

Bóg przemienił krzyż z narzędzia śmierci w narzędzie życia, a Jego miłość jest większa od naszego grzechu – mówił Leon XIV w rozważaniu przed niedzielną modlitwą Anioł Pański.

Wojciech Rogacin - Watykan

Papież, w obecności tysięcy wiernych zebranych na Placu Świętego Piotra, podkreślił znaczenie święta Podwyższenia Krzyża Świętego, które upamiętnia odnalezienie drzewa krzyża za sprawą św. Heleny. Leon XIV rozważał słowa z niedzielnej Ewangelii, odnoszące się do rozmowy Jezusa z Nikodemem, kiedy Chrystus wyjawia, iż Syn Człowieczy musi zostać wywyższony, „aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne” (J 3, 15).

Nikodem prosi o wskazówki

Jak mówił papież, Nikodem, człowiek prawy i o otwartym umyśle, przychodzi do Jezusa, gdyż potrzebuje światła, wskazówek w poszukiwaniu Boga.

Jezus mówi: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3, 16). „Nikodem, który prawdopodobnie w tamtej chwili nie rozumiał w pełni sensu tych słów, z pewnością pojmie je, gdy po ukrzyżowaniu pomoże pochować ciało Zbawiciela. Wtedy zrozumie, że Bóg, aby odkupić ludzi, stał się człowiekiem i umarł na krzyżu” – wskazał Leon XIV.

Bóg: towarzysz, nauczyciel, lekarz, przyjaciel

I dodał, że jest to nawiązanie do epizodu ze Starego Testamentu (por. Lb 21, 4-9), kiedy to Izraelici na pustyni, zaatakowani przez jadowite węże, ratowali się, patrząc na miedzianego węża, którego Mojżesz, posłuszny poleceniu Boga, sporządził i umieścił na palu.

„Bóg nas zbawił, objawiając się nam, ofiarowując się jako nasz towarzysz, nauczyciel, lekarz, przyjaciel – aż po stanie się dla nas Chlebem łamanym w Eucharystii. Aby dokonać tego dzieła, posłużył się jednym z najokrutniejszych narzędzi śmierci, jakie kiedykolwiek wymyślił człowiek – krzyżem” – podkreślił Papież.

Dawać siebie drugim

„Dlatego dzisiaj obchodzimy „podwyższenie” krzyża – ze względu na ogromną miłość, z jaką Bóg, obejmując go dla naszego zbawienia, przemienił go z narzędzia śmierci w narzędzie życia, ucząc nas, że nic nie może nas odłączyć od Niego i że Jego miłość jest większa od naszego grzechu” – dodał Leon XIV.

Zachęcił, abyśmy przez wstawiennictwo Maryi, również umieli dawać siebie jedni drugim, tak jak On oddał się cały wszystkim.